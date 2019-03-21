Спорный участок в сыктывкарской Орбите не будут переводить в зону скверов и парков

В конце февраля активисты борьбы против стройки на перекрестке улиц Тентюковская и Петрозаводская собрались в мэрии и рассказали чиновникам о необходимости перевести спорный участок из зоны жилого строительства в зону скверов и парков. Горожане были уверены, что этот вопрос скоро снова вынесут на суд депутатов Совета города. Однако их чаяниям не суждено сбыться.

Оказалось, что в правила землепользования и застройки внесли изменения, согласно которым вопрос об изменении статуса земель может быть рассмотрен не раньше, чем через два года после последнего заседания по этому поводу. К слову, предыдущее собрание по изменению статуса земель состоялось летом 2018 года.

- Ничего странного. Законы делаются под ситуацию и конкретных людей. Спрашивается, что всё это могло означать? Ведь мы, жители Сыктывкара, не можем отследить на все 100% изменения в правилах землепользования и других законах. Администрация просто могла ранее уведомить нас, - отметил активист Станислав Штралер.

По словам общественников, они найдут, как спасти спорный участок правовыми методами. За их плечами — ни один проигранный суд, но это не повод опускать руки. Напомним, эпопея с перспективами спорного участка длится уже почти два года. Сыр-бор разгорелся из-за намерений арендаторов территории ООО «Ассорти-Плюс» оборудовать на данной земле платную автостоянку. Местных жителей планы коммерсантов не устраивали, население требовало обустроить зону отдыха с игровыми площадками. Отметим, что власти Сыктывкара и глава Коми в открытую заявляли о поддержке рядовых граждан.

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