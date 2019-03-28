Стало известно расписание игр хоккейного турнира на призы ЛУКОЙЛ-Коми

4-6 апреля в усинском ледовом дворце «Югдöм» пройдет IV Межрегиональный хоккейный турнир на призы ЛУКОЙЛ-Коми. Среди участников – команды Усинска, Ухты, Нижнего Новгорода и Кирова.

В этом году получит продолжение принципиальное соперничество команды Нижегородского госуниверситета имени Лобачевского и сборной Усинска, составленной из работников градообразующих предприятий: «ЛУКОЙЛ-Коми» и «РН – Северная нефть». Именно эти две команды в прошлые годы становились победителями турнира.

За главный трофей с усинцами и нижегородцами поспорят хоккеисты из Ухты и Кирова. Также для воспитанников секции хоккея усинской ДЮСШ №2 участники турнира проведут мастер-класс.

Вход на трибуны традиционно будет свободным.

Хоккейный турнир на призы ЛУКОЙЛ-Коми в Усинске станет четвертым по счету

Расписание матчей:

4 апреля

16.00 Нижний Новгород – Ухта

18.30 Церемония открытия турнира

19.00 Усинск – Киров

5 апреля

15.00 Мастер-класс для воспитанников ДЮСШ

17.30 Киров – Нижний Новгород

20.00 Усинск – Ухта

6 апреля

13.30 Киров – Ухта

16.00 Нижний Новгород – Усинск

18.00 Церемония закрытия турнира