Стало известно расписание игр хоккейного турнира на призы ЛУКОЙЛ-Коми
4-6 апреля в усинском ледовом дворце «Югдöм» пройдет IV Межрегиональный хоккейный турнир на призы ЛУКОЙЛ-Коми. Среди участников – команды Усинска, Ухты, Нижнего Новгорода и Кирова.
В этом году получит продолжение принципиальное соперничество команды Нижегородского госуниверситета имени Лобачевского и сборной Усинска, составленной из работников градообразующих предприятий: «ЛУКОЙЛ-Коми» и «РН – Северная нефть». Именно эти две команды в прошлые годы становились победителями турнира.
За главный трофей с усинцами и нижегородцами поспорят хоккеисты из Ухты и Кирова. Также для воспитанников секции хоккея усинской ДЮСШ №2 участники турнира проведут мастер-класс.
Вход на трибуны традиционно будет свободным.
Хоккейный турнир на призы ЛУКОЙЛ-Коми в Усинске станет четвертым по счету
Расписание матчей:
4 апреля
16.00 Нижний Новгород – Ухта
18.30 Церемония открытия турнира
19.00 Усинск – Киров
5 апреля
15.00 Мастер-класс для воспитанников ДЮСШ
17.30 Киров – Нижний Новгород
20.00 Усинск – Ухта
6 апреля
13.30 Киров – Ухта
16.00 Нижний Новгород – Усинск
18.00 Церемония закрытия турнира
Вход на все три дня игр для болельщиков будет бесплатным
ИСТОЧНИК KP.RU