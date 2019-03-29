В Сыктывкаре общественники оценили работу «Ухтажилфонда» за пять месяцев

В Сыктывкаре на базе Общественной палаты Коми подвели итоги мониторинга функционирования системы ТКО в городах и селах Коми. По словам общественников, недовольство работой регионального оператора «Ухтажилфонд» за пять месяцев работы ушло на второй план, а люди смирились с необходимостью услуги.

Свыше 200 жалоб через соцсети и около ста звонков на прямые линии, которые проводились при Общественной палате и администрации Сыктывкара, получили с ноября по конец марта в регцентре «ЖКХ Контроль».

Руководитель проекта Дарья Шучалина рассказала, что за пять месяцев больше всего на работу регоператора жаловались жители Сыктывкара, Сосногорска, Сыктывдинского, Троицко-Печорского и Сыктывдинского районов.

Дарья Шучалина рассказала о самых популярных жалобахФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

В основном, люди недовольны, что регоператор мусор не вывозит, но счет за оказание услуг всегда приходит вовремя. Ошибки в платежных документах, выставление двойных счетов и счетов на уже умерших жильцов вызывает не меньшее раздражение у населения. Иногда регоператор выставляет счета на дома, которые только строятся. Просто жильцы уже поставили в них для будущего удобства счетчик и, соответственно, объект попал в общую базу Коми энергосбытовой компании ( далее КЭС), а затем — в базу регоператора.

Есть ряд случаев, когда управляющие компании устраивали саботаж — этой осенью они забирали свои баки и рекомендовали жильцам покупать новые за свой счет. Множество вопросов скопилось по поводу плохого консультирования людей, дополнительной оплаты за крупногабаритный мусор, отсутствия поблажек для многодетных семей. Дарья Шучалина отметила, что за пять месяцев удалось добиться небольших успехов. Например, перерасчета за ошибочно выставленные счета 12-ти собственникам.

- Топ самых популярных вопросов - «Почему счета выставляет КЭС?», «Как напрямую заключить договор с регоператором?», «Как избежать оплаты, если собственник временно отсутствует», «Почему я должен платить, если договора со мной никто не заключал?», «Почему тариф такой высокий?», - рассказала Дарья Шучалина

«ЖКХ Контроль» рекомендовал регоператору открыть горячую линию по сбору нареканий, потому что сейчас эта работа ведется на «тройку» и увеличить количество сотрудников в офисах. Также стоит подумать о возможности прямых договоров с регоператором, чтобы отпала необходимость в компании-агенте КЭС.

- У нас ситуация не такая напряженная, как в ряде субъектов России, где даже региональный оператор не выбран. Там — мусорный коллапс, а у нас этого, к счастью, не произошло. Система заработала, - подытожила Дарья Шучалина.

Александра Афонина подчеркнула, что региональный оператор плохо взаимодействует с компанией -агентом КЭСФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Координатор проекта «Школа грамотного потребителя» Александра Афонина отметила, что огромная проблема — отсутствие контейнерных площадок в муниципалитетах. Плохое взаимодействие с КЭС — еще один минус к карме регионального оператора. Получить перерасчет и корректировку базу данных от компании агента КЭС простым смертным практически невозможно. «В среднем, такая работа проводится по 2-3 месяца, что недопустимо. По сути ваш подрядчик вас подвел. Не всегда диспетчерские службы в унисон работают с управляющими компаниями, то есть необходимо наладить систему внутреннего контроля» - отметила Афонина.

Острая проблема для Воркуты и Инты — начисление платы муниципальное жилье, где годами никто не живет. Правда вопрос, пока остается без ответа. Все-таки, муниципалитет — собственник, а значит нужно платить. Сошлись на том, что необходимо подать в суд и создать прецедент, чтобы понять, как действовать.

Общественники отчитались также, что с начала действия реформы ТКО была создана рабочая группа, которая ездила по городам и селах. По словам спикерам, благодаря этой деятельности удалось снять общую напряженность.

Итоги мониторинга показывают, что проблемы качества работы регионального оператора уходят на второй план. Люди начали понимать необходимость услуги. Сейчас самые острые вопросы — нехватка контейнеров в частном секторе, с ошибками выставляются квитанции, долго приходится ждать перерасчёта. Вопросы с контроля не снимаются! - подытожили общественники.

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