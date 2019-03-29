2019-03-29T18:12:20+03:00
Звезды

Театр оперы и балета приглашает зрителей на "Сказки Гофмана"

Алиса КОЗЛОВА
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Спектакль "Сказки Гофмана" пройдет в театре оперы и балета РК 6 апреляСпектакль "Сказки Гофмана" пройдет в театре оперы и балета РК 6 апреляФото: Алиса КОЗЛОВА
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Сыктывкарский театр оперы и балета 6 апреля приглашает зрителей на оперу "Сказки Гофмана".

Постановка с успехом идет на столичной сцене уже второй сезон и снискала успех публики. Стоит отметить, что спектакль в постановке Ильи Можайского заслужил признание на престижных театральных фестивалях. Опера "Сказки Гофмана" была включена в лонг-лист Российской национальной театральной премии "Золотая маска". А также спектакль стал лауреатом национальной премии "Онегин" в номинации "Состав". Столь высокую оценку получили участники основного состава оперы - Борис Калашников, Алексей Петров, Елена Аюшева, Елена Лодыгина, Галина Петрова. Отдельно жюри премии выделило работу Анастасии Морараш в номинации «Дебют».

Спешите прикоснуться к фантастическому, загадочному и одновременно чарующему миру сказок Эрнста Теодора Амадея Гофмана

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Фото: www.komiopera.ru

Фото: www.komiopera.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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