В ЛУКОЙЛ-Коми завершился первый этап конкурса молодых новаторов

Конкурс на лучшую научно-техническую разработку, который проходит в ЛУКОЙЛ-Коми уже в 19-й раз, позволяет молодым работникам и специалистам предприятия представить свои смелые рационализаторские предложения, касающиеся совершенствования процессов добычи, подготовки, транспортировки нефти и других.

По традиции, конкурс проходит в несколько этапов, начиная с каждого структурного подразделения ЛУКОЙЛ-Коми. Так, в нефтешахтном производственном предприятии «Яреганефть» на суд жюри представили пять конкурсных работ. Лучшим в итоге стал горный мастер нефтешахты №1 Дмитрий Сивиль, подготовивший доклад на тему «Цифровизация эксплуатации подземного фонда скважин при нефтешахтной добыче». Внедрение предлагаемой научной разработки позволит увеличить добычу нефти, осуществлять более полный контроль эксплуатации скважин, оперативно реагировать на изменение режимов ее работы, автоматически генерировать правильные инженерные решения.

В ТПП «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз» лучшим признали доклад геолога группы геологии и обеспечения промысловых геофизических работ и гидродинамических исследований Глеба Зинова.

В ТПП «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз», как и в прошлом году, лучшим признали доклад геолога группы геологии и обеспечения промысловых геофизических работ и гидродинамических исследований Глеба Зинова. В этот раз молодой исследователь разработал программу переоценки остаточных запасов Западно-Тэбукского месторождения – он провел большую работу с архивными материалами, детально изучил работу скважин и доказал перспективы дальнейшей разработки ряда участков.

По результатам экспертной оценки работ, представленных в ТПП «ЛУКОЙЛ-Севернефтегаз», первое место занял геолог добывающего цеха №2 Максим Вдовин с работой на тему «Мультискважинное ретроспективное тестирование как инновационный метод гидродинамических исследований скважин».

В ТПП «ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз» первое место заняла работа мастера по добыче нефти и газа добывающего цеха №1 Хагани Фейзуллаева, в которой он предложил применять на скважинах универсальную термостойкую фонтанную арматуру – ее установка позволит сократить трудовые и временные затраты на технологические операции.

Первое место среди участников конкурса на Усинском газоперерабатывающем заводе занял инженер-механик Артем Кляусов с докладом об увеличении рентабельности завода за счет увеличения выработки сжиженного газа и снижения его себестоимости.

В конце апреля призеров первого этапа конкурса ждет защита на еще более ответственном, втором этапе конкурса.

Всем призерам первого этапа конкурса предстоит защищать честь своих предприятий в еще более ответственном, втором этапе конкурса, который пройдет в конце апреля в Усинске. По его итогам будут названы имена тех, кто отправится представлять инновации ЛУКОЙЛ-Коми на конкурсе среди всех дочерних предприятий компании «ЛУКОЙЛ».