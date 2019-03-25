Под Сыктывкаром появится мусороперерабатывающий завод: что говорят люди?

Сыктывкарская администрация ищет арендаторов земли в местечки Койты для последующего строительства предприятия по переработке бытовых отходов. Горожане, памятуя о строительстве мусорного полигона на Шиесе, писали в соцсетях, что власти хотят их снова обмануть. Мы собрали мнение людей по поводу строительства нового завода.

90% жителей Коми в соцсетях негодуют, потому что не знают - когда и где принято решение о строительстве.

- Кто решил строить завод, не поинтересовавшись мнением 70 тысяч жителей Эжвы? Неужели были какие-то общественные слушания? Когда мы успели дать согласие на то, чтобы травили нашу среду обитания? - негодует Иван О.

- Отец Небесный, будь к нам милостив! Больше обращаться-то не к кому, - пишет не верящий в чиновников местный житель.

- Ужас! И так уровень онкозаболеваний в Коми один из самых высоких, а после начала работы мусорного комплекса он зашкалит! - пишет Ольга М.

- В Эжве, где уже функционирует ЛПК, строить - самое то. Ох, каким же чистым воздухом будем дышать! - иронизирует аноним.

В общем потоке негатива тонут нейтральные и поддерживающие идею строительства завода комментарии:

- Семь лет назад уже выделяли землю, да не построили. Сейчас, наверное, реанимировали идею. Но, вообще, это актуальная и нужная тема. Цена за сбор упадет, а, может, и нам приплатят за сдачу мусора, - мечтает Вероника.

- С нашим правительством дальше проекта эта инициатива не уйдет. Ну, может быть, построят завод к 3028 году в честь 1110-летия Сыктывкара, - смеется Владимир Р.

Напомним, что на торги выставлен участок площадью 150 тысяч квадратных метров по адресу местечко Койты, 56. Территория будущего мусорного завода ограничена взлетной полосой при аэродромной территории аэродрома «Сыктывкар», санитарно-защитной зоной шламонакопителя СЛПК и санитарно-защитной зоной площадки для отвала лигнина. В документе подчеркивается, что на земельном участке растут деревья.

Для будущих участников аукциона уже заявлена начальный размер арендной платы за участок - 691 тысяча 425 рублей. Торги пройдут по принципу игры на повышение. Каждый шаг аукциона должен составлять 3 % от начальной цены земельного участка, то есть 20 тысяча 743 рубля. Отметим, что претендентам на территорию для участия в электронных торгах предстоит внести задаток в сумме 138 тысяч 285 рублей.

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