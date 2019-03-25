В Сыктывкаре на митинге против ввоза московского мусора ждут 1200 человек

В сыктывкарскую мэрию подали уведомление о проведении митинга против строительства мусорного полигона на Шиесе 7 апреля на Театральной площади Сыктывкара. Сейчас вопрос находится на стадии согласования в администрации столицы Коми.

Выражение позиции о ситуации на Шиесе - не единственная тема предстоящего мероприятия. Так, общественники и депутаты хотят выразить свою позицию и по вопросам обращения с твердыми коммунальными отходами. Организаторы выбрали для проведения протестного мероприятия воскресный день, 7 апреля, с 12:45 до 15:00. Они ожидают, что на митинг придут около 1200 человек. Отметим, что на последнюю акцию 2 февраля, несмотря на 20-градусный мороз, пришло около 850 человек.

- Исходя из прошлого опыта, разрешение на проведение массовых акций на площади - это исключительно прихоть администрации. Акция в поддержку действующей власти - добро, если жесткий протест — ступайте мимо. В течение трех дней мы узнаем, на чьей стороне мэрия в вопросе затяжного противостояния «мусорных олигархов» и граждан Коми, - писали организаторы в прошедшую пятницу.

Кстати, на мероприятии предполагается использовать не только звукоусиливающие технические средства, но и проекционную аппаратуру. В ближайшие несколько дней будет известно, согласует или нет администрация столицы Коми митинг на Театральной площади.

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