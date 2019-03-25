2019-03-25T15:45:16+03:00
Общество

В Сыктывкаре на митинге против ввоза московского мусора ждут 1200 человек

Акцию протеста на Театральной площади пока не согласовали в администрации столицы
Анастасия МАШКАЛЕВА
Поделиться:
Предполагается, что мероприятие пройдет 7 апреляПредполагается, что мероприятие пройдет 7 апреляФото: Наталия БЕШКАРЕВА
Изменить размер текста:

В сыктывкарскую мэрию подали уведомление о проведении митинга против строительства мусорного полигона на Шиесе 7 апреля на Театральной площади Сыктывкара. Сейчас вопрос находится на стадии согласования в администрации столицы Коми.

Выражение позиции о ситуации на Шиесе - не единственная тема предстоящего мероприятия. Так, общественники и депутаты хотят выразить свою позицию и по вопросам обращения с твердыми коммунальными отходами. Организаторы выбрали для проведения протестного мероприятия воскресный день, 7 апреля, с 12:45 до 15:00. Они ожидают, что на митинг придут около 1200 человек. Отметим, что на последнюю акцию 2 февраля, несмотря на 20-градусный мороз, пришло около 850 человек.

- Исходя из прошлого опыта, разрешение на проведение массовых акций на площади - это исключительно прихоть администрации. Акция в поддержку действующей власти - добро, если жесткий протест — ступайте мимо. В течение трех дней мы узнаем, на чьей стороне мэрия в вопросе затяжного противостояния «мусорных олигархов» и граждан Коми, - писали организаторы в прошедшую пятницу.

Кстати, на мероприятии предполагается использовать не только звукоусиливающие технические средства, но и проекционную аппаратуру. В ближайшие несколько дней будет известно, согласует или нет администрация столицы Коми митинг на Театральной площади.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мы не люди второго сорта: 600 сыктывкарцев пришли на митинг против мусорного полигона на границе с Коми

Угроза свалки заставила людей задуматься о личной ответственности перед природой Севера (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Что спасет русскую деревню: дороги и газ или новые рабочие места
Известный сыровар Олег Сирота продолжает вести дневник о непростой жизни на земле. На этот раз он прислал в «Комсомолку» целый программный манифест, в котором предлагает свои способы спасения сельских территорий страны от вымирания
«Экспедиция «Комсомольской правды» и телеканала «Россия 1» на перевал Дятлова: Как мы с Андреем Малаховым пытались раскрыть тайну века
Известный телеведущий лично побывал на месте трагедии, а наш корреспондент его сопровождала на всем протяжении пути [фото, видео]
Новости 24
Последний час на рабочем месте: в Микуни прямо на лекции умер преподаватель
Врачам, переехавшим в села и поселки в Коми, выплатят миллион рублей
Под Сыктывкаром начали строить спортивный комплекс
Погода на неделю: в Коми повсеместно потеплеет
В Усинске с крыши сошла снежная «лавина», повредив вывеску и балкон
В Сыктывкаре иномарка сбила ребенка
В Сосногорске ищут мужчину, которого сняли с поезда
На Шиес привезли тысячу литров дизтоплива
В Усть-Цилемском районе школьный автобус сбил ребенка
В Сыктывкаре ищут виновников пяти ДТП
В Сыктывкаре из горящей дачи вытащили двух человек
Воркутинку шантажировали интимными фото
В Коми водитель заплатит 100 тысяч за попытку дать взятку сотруднику ГИБДД
Полиция не будет возбуждать уголовное дело против сыктывкарца, выбросившего раненого лабрадора на помойку
В Сыктывкаре мужчина погиб под колесами поезда
В Сыктывкаре на лыжне умер горожанин, страдавший заболеванием сердца
Бывший ведущий «Орла и решки» Евсей Ковалев выпустил новый сюжет о путешествии по Коми
В Сыктывкаре сбили бабушку, когда она переходила дорогу на зеленый сигнал светофора
Комитет спасения Печоры добивается честного расследования происшествия на Шиесе
В Воркуте осужден на шесть лет отчим, избивший 4-летнюю девочку до смерти
Итоги года от «МегаФона»: россияне стали потреблять больше трафика
В Микуни местный житель добивался квартиры свыше 20 лет
В Ухте деньги на отлов бродячих собак собирают волонтеры
В Коми планируют увольнять чиновников, чтобы сэкономить деньги в бюджете
К уснувшему на льду рыбаку съехались все спецслужбы Сыктывкара
Президиум Госсовета Коми укрепится еще одним "единороссом"
Горожане сыграют в сыктывкарскую версию «Монополии»
Жители Троицко-Печорска видели рысь во дворах жилых домов