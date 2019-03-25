Год спустя после «Зимней вишни». Что изменилось после пожара в Кемерове в сыктывкарских торговых центрах

Год назад сыктывкарец Андрей Ухорев под впечатлением трагедии в «Зимней Вишне» зашел в первый попавшийся магазин и увидел, что пожарный выход доверху завален коробками. Молодой юрист снял нарушение на фото и выложил в соцсети с хештегом #заперто. Это стало отправной точкой проверок торговых точек по всему Сыктывкару и Эжве.

От того, что видел сыктывкарец в ТРЦ, у него волосы вставали дыбом: пожарные выходы были завалены стеллажами и коробками, на эвакуационных дверях висели амбарные замки, а планы эвакуации днем с огнем было не сыскать. Андрей поднял народную волну - люди тоже стали фотографировать безобразие и публиковать в соцсетях. По итогам фотоматериалов люди заваливали МЧС по Коми жалобами. Правда, через несколько месяцев народная инициатива стихла.

Спустя год после трагедии в «Зимней Вишне» корреспондент «Комсомольской правды» прошелся вместе с Андреем Ухоревым по торговым центрам и сетевым магазинам. Главная цель - посмотреть, что в плане техники безопасности поменялось за двенадцать прошедших месяцев.

ТРЦ «Майский»

В прошлом году ТРЦ «Майский» признали самым опасным по итогам проверок в связи с пожаром в Кемерово в ТЦ «Зимняя вишня». В здании, например, не было системы оповещения, пожарной сигнализации. Торговый центр даже хотели закрыть по требованию прокуратуры, но собственники добровольно исправили все огрехи.

Спустя год «Магнит Косметикс» встретил нас заваленными пожарными выходами. Несколько минут в обширном помещении мы искали человека, который сможет нам объяснить причину нарушения, но не нашли. Лишь недовольный продавец на кассе объяснил, что входы заставлены коробками после приемки товара, и мера эта временная.

Уже в первой торговой точке нас ждало разочарованиеФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Правда, девушка оставила без внимания реплику о том, что пространство перед эвакуационным выходом должно быть свободным всегда и при любых обстоятельствах, ибо это закон. Кстати, в прошлом году ситуация была много хуже - этот торговый зал не был оборудован вторым эвакуационным выходом. Его прорубили только после предупреждения надзорных органов.

«Магнит» в цокольном этаже «Свечки»

Магазин «Магнит» был первым, кто попался под горячую руку сыктывкарского общественника год назад. После сообщения о пожаре в Кемерово он в расстроенных чувствах зашел в торговую точку и обратил внимание на заставленные сверху и донизу коробками и стеллажами эвакуационные выходы.

Спустя год ситуация на первый взгляд в корне изменилась. Пространство перед всеми эвакуационными выходами было свободно, ни одна коробка или стеллаж перед ними не омрачали взгляда. В радостных чувствах мы подошли к выходу, попытавшись его открыть, но не тут-то было.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.komi.kp.ru/video/embed/699149" frameborder="0"></iframe> Магазин Магнит около Торгового двора в Сыктывкаре.

«Как он может быть все время открыт? Покупатель выйдет и вынесет полмагазина. По вашей логике мы должны охранника к выходу приставить?», - удивилась нашему требованию администратор. Женщина добавила, что в случае пожара работники магазина быстро откроют пожарный выход, и все будет хорошо. Реплику о том, что закрытый на ключ пожарный выход - это административное правонарушение, администратор пропустила мимо ушей.

Так эвакуационный выход должен быть всегда открыт или закрыт?

Он может быть закрыт, но по правилам МЧС, при пожаре должна быть возможность открыть дверь изнутри без ключа. Дверь может быть оборудована замками в виде защелки: снаружи ее можно открыть только ключом, а изнутри достаточно повернуть ручку. Кроме того, двери могут быть оборудованы системой, которая дистанционно отпирает запоры при пожаре — например, после сигнала с диспетчерского пункта.

Даже спустя год не все магазины усвоили постулат - пространство перед эвакуационным выходом должно быть свободноФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

ТРЦ «Макси»

В прошлом году самый популярный торговый центр столицы Коми не могли обойти проверки. Тогда руководство рапортовало инспекторам МЧС и журналистам о инновационной системе безопасности. Например, все эвакуационные выходы автоматически открываются после сигнализации.

Проблемы были с магазинами - арендаторами: в каждой второй торговой точке до проверки как будто не знали о главной цели эвакуационных выходов: они были закрыты или привычно заставлены коробками. Самый эпичный случай произошел в магазине Incity, куда Андрей Ухорев заглянул в конце прошлого марта. Продавец модного бутика «пошутила»: «Ну закрыт выход, ну вместе сгорим». По словам общественника, спустя время девушку уволили.

Но все же большинство руководителей магазинов приняли к сведению: захламленный пожарный выход - это опасноФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Спустя год руководители магазинов наконец-то приняли к сведению простой постулат: захламленный пожарный выход - это опасно. Рандомно зайдя в несколько торговых точек, мы убедились в чистоте и порядке около эвакуационных дверей. Даже в Incity пожарный выход не был намертво запечатан, как в прошлом году. В общем, гулять по торговому центру было скучно, мы не увидели ни одного серьезного нарушения.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.komi.kp.ru/video/embed/699150" frameborder="0"></iframe> Магазины в Торговом центре Макси.

ТРЦ «Июнь»

Но Андрей пообещал хлеба и зрелищ в ТРЦ «Июнь», где в прошлом году молодой гражданский активист хапнул волну ненависти. Тогда в магазине «Три кота» наотрез отказались освобождать от коробок эвакуационный выход. Ухорев пожаловался на бездействие сотрудников начальству ТРЦ. Последнее оперативно прибыло на место, работники получили нагоняй, коробки в мгновение ока исчезли с привычных мест. «Чувствовал себя Еленой Летучей, ей богу», - вспоминает Андрей свой мини-триумф.

Однако спустя год ситуация особо не изменилась. Мы вошли в пустынный зал магазина «Три кота», подошли к эвакуационному выходу и, только прикоснувшись к ручке двери, услышали - «Сейчас охрану позову». Мы отреагировали спокойно - «Конечно зовите», продолжив наблюдать за исполнением техники безопасности. Пространство перед эвакуационным выходом было не завалено, как в прошлом году, но вот табличка «Выход» не горела. При визуальном осмотре увидели щеколду, на которую была закрыта дверь. В довершение картины план эвакуации был наполовину скрыт коробками с куклами - хочешь его изучить, но не тут-то было. Кстати, охранники к нам так и не пришли.

В магазине «Три кота» план эвакуации был наполовину скрыт коробками с кукламиФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

В «Эльдорадо» заметили наш интерес к эвакуационным выходам, но не стали вызывать охранников, а подробно рассказали о технике безопасности. Нам показали двери, оснащенные пожарным замком - на улицу можно выйти без проблем, а с улицы - только с ключом. В общем, вопросы о безопасности отпали сами собой. «Здесь я точно не сгорю», - обрадовался Андрей.

«Здесь я точно не сгорю», - обрадовался Андрей в «Эльдорадо».Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Мы не могли пройти мимо детской игровой комнаты «Чайлэнд», потому что со стороны коридора увидели закрытые стеклянные двери. Главный вопрос - пожарный выход это или нет - развеял администратор. «У нас есть несколько эвакуационных выходов, а те, что вы сфотографировали, являются лишь дополнительными. Они и не должны быть открыты». В случае ЧП в зале на видном месте висят молоточки, которыми можно разбить двери. «У нас часто празднуют детские дни рождения, зажигают свечи. После трагедии в Зимней вишне не устаю делать замечания. Некоторые родители прислушиваются и тушат свечи», - поделилась администратор.

Напомним, что ровно год назад, 25 марта 2018 года, в Кемерове произошла беспрецедентная по своему масштабу и резонансу трагедия — пожар в торговом центре «Зимняя вишня». В огне погибли 60 человек, в том числе 37 детей.

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