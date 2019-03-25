Усвоили ли сыктывкарские торговые центры урок "Зимней вишни"?

Прошел год со страшного пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово. Из-за этой трагедии погибло 65 человек, 41 из них — ребенок. По всей стране инициировали проверки торговых центров. Тогда сыктывкарские торговые центры получили замечания и предписания от контролирующих органов. «Комсомольская правда-Коми» решила проверить, как сейчас обстоят дела с противопожарной безопасностью в двух популярных ТЦ: «Авроре» и «Парме».

В "Авроре" запасные выходы закрыты на щеколдуФото: Дарья ЮДИНА

Первым мы обошли торговый центр «Аврора». Этот торговый центр показал себя с неплохой стороны. На всех этажах есть пожарные гидранты, огнетушители, кнопки сигнализации и планы эвакуации. На планах указаны номера телефонов администрации, полиции и спасательных служб. С третьего и второго этажа можно без спешки спуститься по достаточно широким лестницам. Через пожарные выходы можно выйти, открыв щеколду или нажав на кнопку аварийного выхода — некоторые двери запломбированы.

На лестницах валяются проводаФото: Дарья ЮДИНА

В целом, «Авроре» по противопожарной безопасности можно было бы поставить «отлично», если бы не несколько мелких «но». Так, у одного из пожарных гидрантов не было ключа — в случае пожара пришлось бы искать универсальный ключ. В детском магазине, открывшемся недавно на подвальном этаже «Авроры», на плане эвакуации отсутствовала подпись ответственного лица. Проходы между стеллажами в этом магазине выглядят удручающе маленькими: мужчина, зашедший с коляской, едва-едва смог между ними протиснуться. Ещё один недочет — захламленные лестницы у запасных выходов: на втором этаже на ступеньках валялись провода.

В детском магазине в подвальном этаже "Авроры" очень узкие проходы между стеллажамиФото: Дарья ЮДИНА

Администраторы соседа «Авроры» — «Пармы» — после нашумевшей истории с «Зимней вишней» приняли всевозможные меры для предупреждения пожара. Все пожарные выходы открыли: через них люди свободно заходят и выходят из торгового центра, никаких пломб и щеколд и нет.

Подростки свободно заходят и выходят через пожарные выходы "Пармы"Фото: Дарья ЮДИНА

На каждом этаже есть гидранты (все ключи на месте), огнетушители, знаки выхода, планы эвакуации, сигнализация и кнопки экстренной связи. Последние разместили даже там, где нет магазинов и кинотеатра, — связаться с диспетчером можно даже из малолюдной точки здания. По лестницам может спуститься одновременно два-три человека. В «Авроре лестницы уже. Также места на парковке у «Пармы» больше, чем у «Авроры»: пожарные смогут быстрее добраться до очага возгорания. Другой плюс «Пармы» — очищенный от снега и мусора выход на крышу. В случае эвакуации на самый верх здания люди смогут спуститься по лестнице.

В "Парме" на каждом этаже есть кнопки для экстренной связиФото: Дарья ЮДИНА

По итогам обхода ТЦ «Парма» можно поставить «пять», а ТЦ «Аврора» — «четыре», так как во втором торговом центре нашлись легкоустранимые недочеты. Более серьезно проверять торговые центры будут сотрудники МЧС: с 2020 года периодичность инспекций и положение об осмотре изменится. Торговые центры будут «ревизировать» раз в два года, а количество категорий рисков для них вырастет с пяти до шести. Это значит, что для объектов с массовым пребыванием людей значительная категория риска сменится на высокую.

Выход на крышу почистили от снега и мусораФото: Дарья ЮДИНА

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