2019-03-23T19:43:58+03:00
Общество

Юные музыканты Сыктывкара взяли призовые места на Всероссийской олимпиаде

Республику Коми в Санкт-Петербурге представляли воспитанники Гимназии искусств
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В олимпиаде участвовали 150 человек со всей страныВ олимпиаде участвовали 150 человек со всей страныФото: из открытых источников
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Всероссийская музыкально-теоретическая олимпиада в рамках XVI Международного форума искусств «Петербургская весна» проходит в северной столице уже в пятый раз. По традиции – в последнюю пятницу перед весенними школьными каникулами. Впервые в олимпиаде принимали участие музыкально-одаренные дети Республики Коми.

Воспитанники Гимназии искусств при главе Коми заняли четыре призовых места. Помимо сыктывкарских юных музыкантов, в состязаниях приняли участие порядка 150 представителей Екатеринбурга, Петропавловск-Камчатского, Ханты-Мансийска, Томска, Махачкалы, Вологды, Воронежа, Дзержинска, Севастополя, Ижевска, Новосибирска, Чехова, Челябинска, Санкт-Петербурга, Москвы, Чувашской Республики, ХМАО и других регионов.

Как сообщила «Комсомольской правде-Коми» преподаватель гимназии искусств Ольга Мойсеевич, на олимпиаду в Санкт-Петербург выезжали три ученицы гимназии, в итоге в копилке наших музыкантов три третьих места и одно первое.

Шестиклассница Ксения Попова стала лауреатом первой степени в номинации «Сольфеджио» и лауреатом третьей степени в номинации «Музыкальная литература». Учащаяся 8-го класса Анастасия Сивкова заняла третьи места в обеих номинациях, а шестиклассница Яна Глобу стала дипломантом первой степени в номинации «Сольфеджио».

ИСТОЧНИК KP.RU

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