Лыжница из Коми на Кубке мира ударила палкой соперницу

В ночь на 23 марта на этапе Кубка мира в Канаде лыжница из Коми Юлия Белорукова заняла шестое место в четвертьфинале и не попала в следующую стадию. Организаторы дисквалифицировали россиянку, так как во время гонки она ударила палкой шведку Фриду Карлссон.

Сборная России по лыжным гонкам направила протест на дисквалификацию Юлии Белоруковой за неспортивное поведение в ходе четвертьфинала спринта на финальном этапе Кубка мира в канадском Квебеке.

Судя по видеозаписи, в какой-то момент россиянка остановилась. Возможно, шведка попала ей палкой в живот. На других повторах видно, что Белорукова сама отмахивается от соперницы и бьет ее палкой по палке.

В итоге судьи уже после финиша решили, что виновата Белорукова – очков в общий зачет Кубка мира она за эту гонку не получит.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.komi.kp.ru/video/embed/698911" frameborder="0"></iframe> Юлия Белорукова vs Фрида Карлссон.

- Только что разговаривал с жюри, я смотрел видео несколько раз. Юлия попыталась обогнать Фриду, но та помешала ей и два раза ткнула ее палкой в лицо, из-за чего Белорукова разозлилась. Она поступила неправильно, но я ее понимаю. Дисквалификация Белоруковой была несправедливой, - цитирует тренер сборной России Маркуса Крамера агентство ТАСС.

Пьедестал в спринтерской гонке в Квебеке заняли шведские лыжницы Стина Нильссон, Майя Далквист и Юнна Судлинг.