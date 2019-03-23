2019-03-23T17:26:19+03:00
Общество

Лыжница из Коми на Кубке мира ударила палкой соперницу

Юлию Белорукову дисквалифицировали
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: Министерство спорта РКФото: Министерство спорта РКФото: из открытых источников
Изменить размер текста:

В ночь на 23 марта на этапе Кубка мира в Канаде лыжница из Коми Юлия Белорукова заняла шестое место в четвертьфинале и не попала в следующую стадию. Организаторы дисквалифицировали россиянку, так как во время гонки она ударила палкой шведку Фриду Карлссон.

Сборная России по лыжным гонкам направила протест на дисквалификацию Юлии Белоруковой за неспортивное поведение в ходе четвертьфинала спринта на финальном этапе Кубка мира в канадском Квебеке.

Судя по видеозаписи, в какой-то момент россиянка остановилась. Возможно, шведка попала ей палкой в живот. На других повторах видно, что Белорукова сама отмахивается от соперницы и бьет ее палкой по палке.

В итоге судьи уже после финиша решили, что виновата Белорукова – очков в общий зачет Кубка мира она за эту гонку не получит.

Юлия Белорукова vs Фрида Карлссон.

- Только что разговаривал с жюри, я смотрел видео несколько раз. Юлия попыталась обогнать Фриду, но та помешала ей и два раза ткнула ее палкой в лицо, из-за чего Белорукова разозлилась. Она поступила неправильно, но я ее понимаю. Дисквалификация Белоруковой была несправедливой, - цитирует тренер сборной России Маркуса Крамера агентство ТАСС.

Пьедестал в спринтерской гонке в Квебеке заняли шведские лыжницы Стина Нильссон, Майя Далквист и Юнна Судлинг.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Яхтсмен о шторме, в который попал Конюхов: Федору Филипповичу главное - пристегнуться и молить Бога, чтобы лодку меньше переворачивало
Мастер спорта международного класса по парусному спорту Юрий Фирсов подчеркнул «Комсомольской правде», что Конюхов единственный из российских путешественников, кто может справиться с такими проектами
Эксперт по выживанию - о сильнейшем шторме, в который попал Федор Конюхов: Его лодка способна выдержать и стихию, и долгое пребывание в сердце океана
Легендарный путешественник сообщил друзьям, что из-за бури, настигшей его у Южной Америки, океан слился с небом, а горизонт пропал
«Сплошная летящая вода»: Федор Конюхов попал в сильнейший шторм у берегов Южной Америки, существует реальная опасность жизни
Друг и сподвижник путешественника Вадим Цыганов рассказал «Комсомольской правде», в какой ситуации находится его знаменитый товарищ [эксклюзив kp.ru]
Новости 24
В Усть-Цилемском районе школьный автобус сбил ребенка
В Сыктывкаре ищут виновников пяти ДТП
В Сыктывкаре из горящей дачи вытащили двух человек
Воркутинку шантажировали интимными фото
В Коми водитель заплатит 100 тысяч за попытку дать взятку сотруднику ГИБДД
Полиция не будет возбуждать уголовное дело против сыктывкарца, выбросившего раненого лабрадора на помойку
В Сыктывкаре мужчина погиб под колесами поезда
В Сыктывкаре на лыжне умер горожанин, страдавший заболеванием сердца
Бывший ведущий «Орла и решки» Евсей Ковалев выпустил новый сюжет о путешествии по Коми
В Сыктывкаре сбили бабушку, когда она переходила дорогу на зеленый сигнал светофора
Комитет спасения Печоры добивается честного расследования происшествия на Шиесе
В Воркуте осужден на шесть лет отчим, избивший 4-летнюю девочку до смерти
Итоги года от «МегаФона»: россияне стали потреблять больше трафика
В Микуни местный житель добивался квартиры свыше 20 лет
В Ухте деньги на отлов бродячих собак собирают волонтеры
В Коми планируют увольнять чиновников, чтобы сэкономить деньги в бюджете
К уснувшему на льду рыбаку съехались все спецслужбы Сыктывкара
Президиум Госсовета Коми укрепится еще одним "единороссом"
Горожане сыграют в сыктывкарскую версию «Монополии»
Жители Троицко-Печорска видели рысь во дворах жилых домов