2019-03-24T13:30:09+03:00
Общество

Под Сосногорском сгорел охотник: еще двое пострадали

Мужчины находятся в тяжелом состоянии
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Пострадавших доставили в Ухту на вертолетеПострадавших доставили в Ухту на вертолетеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В субботу, 23 марта, под Сосногорском произошел пожар в избушке, в результате чего погиб один человек, еще двое пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Коми.

Как рассказали в ведомстве, пожар произошел в 19.10 в 40 километрах от поселка Керки. Там произошло возгорание в избушке, в которой находились трое мужчин. К месту происшествия направили машину скорой помощи. На месте медики установили, что в результате пожара один человек погиб, еще двое находятся в крайне тяжелом состоянии из-за сильных ожогов.

Медики оказали всю необходимую и доступную помощь на догоспитальном этапе, после чего потребовалась помощь санавиации. Темное время суток и отсутствие посадочного места для вертолета позволило применить санитарную авиацию для эвакуации пострадавших ранним утром 24 марта. Работу организовали совместными усилиями врачей Центра медицины катастроф, СПАС-Коми и МЧС.

Как передает «Комиинформ», в 8.20 пострадавших доставили в Ухтинскую городскую больницу №1 в тяжелом состоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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