Вашкинская карезьня: особый ритуал поминания усопших

В селах и деревнях, расположенных на берегах реки Вашка Удорского района Коми, поминки называют «карезьня».

Если где-то это только коллективная трапеза и добрые слова об усопшем, то на вашкинских карезьнях – это молитва и соблюдение всего старинного ритуала. Как проводят карезьни жители деревень, на какие знания опираются, что перенимают в этом ритуале от предков, расскажем в мартовском номере «КП-Авиа». Публикацию подготовила Мария Худякова.

Скорбная трапеза

О том, что у кого-то в деревне будет карезьня, знают все заранее. Хозяйка дома, которая собирается провести поминки, за несколько дней обходит пожилых женщин, которые умеют молиться, и просит их прийти в такой-то день на поминки. За поминальным столом собираются в 9 дней, 40 дней, полгода, 3 года, 5 лет, 10 лет.

С утра на поминальный стол готовятся блюда, исходя из традиций и обычаев. На поминках всегда много выпечки. Хозяйка дома печет сама, но и кто-то из деревенских женщин дополнительно выпекает пироги и шаньги. Вечером им приносят все необходимые продукты – муку, яйца, масло сливочное и постное, сметану или майонез. Раньше, говорят, даже дрова приносили для растопки печки. Сейчас уже так не поступают.

Как только выпечка выходит из печи, ее сразу уносят в дом, где проходит карезьня. Молящиеся женщины собираются к 9 часам утра.

К их приходу уже готов поминальный стол, куда поставлена понемногу разная еда: обязательно вареные яйца, в маленьких тарелках сюва, кисель, творог, суп, гуляш и вся рыба, которая имеется, обычно семи видов. Здесь же ставится таз, куда приносят поминальные дары: выпечка, конфеты, чай, печенье.

Молитва для души

Женщины встают на молитву напротив божницы, главная из них встает чуть впереди, она и начинает молитву. Зажигаются свечи (их ставят в стаканы с крупой). Молятся долго. Звучат молитвы «Господи Иисусе сыне боже помилуй нас», «Боже милостив», песня «Достойно», «Отче наш», «Святый Боже, Святый крепкий, Святый бессмертный, помилуй нас», три раза «Богородица», «Царую», песня «Иже глубинами», песня «Тебе грады»,

40 раз «Милости Господи, услышь молящих тебе», песня «Честнейшую», «Богородица». После моления хозяйка благодарит всех молящихся и приглашает за стол.

Вся еда освящается еще до начала молебна. Есть особый ритуал подачи блюд на стол, который строго соблюдается. Первым подается горячий суп с пирогами. Затем гуляш. После приходит черед рыбы. Сначала на стол приносят самую дешевую – ельца, следом идут окунь, налим, треска, щука, хариус и, наконец, семга.

После рыбы идет черед рисовой каши с творогом. А потом уже подаются кисель и сюва (сладкий сироп из черемухи). В самом начале трапезы предлагается вино, молящиеся пробуют его буквально две ложечки.

Немного отдохнув, женщины садятся уже пить чай с пирогами, конфетами и другими сладостями. Уходят по-разному – кто когда захочет: кто-то не спешит и посидит еще. Так как выпечки всегда готовят много, поэтому ее заворачивают людям с собой.

В день карезьни, кто бы ни зашел, всех усаживают за стол. Никто народа не пугается – чем больше, тем лучше. Приходят родственники, друзья человека, по которому были организованы поминки. Вспоминают его. Даже умерев, он остается дорог сердцу.