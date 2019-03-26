В Кировском парке Сыктывкара установили шестигранную беседку

В живописном месте Кировского парка установили шестигранную чугунную беседку. Горожане уже любуются новым арт-объектом, который как будто напоминает о XIX веке уездного Усть-Сысольска.

Новый арт-объект установили в одном из самых популярных парков Сыктывкара вчера, 25 марта. Первые разговоры об его возведении начались еще в октябре прошлого года. Тогда был запущен аукцион на выполнение работ по возведению беседки. Кстати, начальная цена контракта составляла 858 500 рублей.

Согласно документации, размер беседки составляет 4320x3675 мм. Арт-объект сделали из чугуна. Сверху его покрыли атмосферостойкой полиакриловой матовой эмалью, чтобы защитить от коррозии.

Кстати, в этом году в столице Коми также появится арт-объект «Я люблю Сыктывкар». Сейчас пишется техническое задание и в скором времени будет объявлен конкурс. Среди далеко идущих планов - установка колеса обозрения в Кировском парке. Правда, конкретные сроки возведения объекта пока не названы.

Из беседки открывается чудесный вид на СысолуФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Беседку сделали из чугуна и покрыли сверху антикоррозионной эмальюФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Беседка отлично вписывается в окружающую обстановкуФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Сыктывкаре построили квартиру из снега

Снежный арт-объект называется просто - «Не можешь купить — построй сам» (подробности).