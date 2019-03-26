2019-03-26T12:37:10+03:00
Общество

Бюджет Сыктывкара "заработал" 63 миллиона на экс-поликлинике на улице Бабушкина

Свыше 8 миллионов удалось сэкономить на сносе здания
Алиса КОЗЛОВА
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Здание бывшей поликлиники пустует 10 лет, а недавно объект наконец-то обрел собственника.Здание бывшей поликлиники пустует 10 лет, а недавно объект наконец-то обрел собственника.Фото: Ольга СОЛОВЕЙ
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Сыктывкарское здание бывшей поликлиники на улице Бабушкина,21 недавно обрело собственника, теперь пустующее помещение принадлежит ООО "Лузалес". Объект был выкуплен за 54 миллиона рублей - эти деньги отнесены к доходам казны столицы Коми. А сегодня депутаты городского совета убрали из статей расходов бюджета свыше 8 миллионов рублей, которые планировалось направить на снос здания.

- Таким образом бюджет получил плюсом 63 миллиона рублей, - отметила спикер совета Сыктывкара Анна Дю в беседе с корреспондентом "КП в Коми".

Вопрос о корректировке бюджета сыктывкарские депутаты согласовали сегодня на заседании постоянных комиссий, а в четверг народные избранники рассмотрят его и, скорее всего, утвердят на заседании городского совета.

Напомним, здание бывшей поликлиники на улице Бабушкина пустует уже 10 лет. Последние три года власти города пытались его продать. Отсутствие интереса со стороны бизнеса объяснялось завышенной ценой, которую устанавливали для объекта независимые эксперты. К примеру, в прошлом году аварийное помещение оценили в 61 миллион рублей, а земельный участок - в 14,5 миллиона рублей.

Буквально полтора месяца назад бывшее учреждение здравоохранения наконец-то ушло с молотка. Здание вместе с землей приобрело ООО "Лузалес". Предприятие переоборудует его в медицинский центр для своих сотрудников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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