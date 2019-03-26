«Март, что ты делаешь»: смотрим на фотографии заснеженных улиц Сыктывкара

Вчера вечером в Сыктывкаре зарядил снегопад. За несколько часов он превратил столицу Коми в сказку - снег укрыл покрывалом деревья, машины, улицы. Все это - как будто сказочная декабрьская открытка. На полдня горожане забыли, что на улице март, а через два месяца - лето. Они любовались причудами природы и, конечно же, фотографировали их.

Утренняя красота уже растаяла, дорожники убрали последствия непогоды, а мы собрали немного фотографий из соцсетей о снежной вакханалии. Снимки говорят об одном - каждый сыктывкарец в душе немного романтик.

Фото - Instagram

Андрей Кривошеин в Instagram: «Сегодня город стал опять очень зимним, красивым и даже новогодним».

Фото - Instagram

sherstistik__o в Instagram: «Март, что ты делаешь, прекрати».

Фото - Instagram

Андрей Кораблев в Instagram: «Заснеженное весеннее утро».

Фото - Instagram

Дмитрий Васильев в Instagram: «Денек погрелись, зима вернулась».

Фото - ВК

Ксения Таубина в ВК: «Люблю Коми вот за такие причуды погоды. Чтоб было над чем пошутить, чтоб спрогнозировать грядущий июнь, чтоб «на улице, чай, не Франция».

Фото - Instagram

komiteatr в Instagram: «С добрым весенним утром».

Фото - Instagram

Светлана Кольчугина в Instagram: «Весенний Сыктывкар».

Фото - Instagram

Александра Оботурова в Instagram: «Мммм, весна».

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