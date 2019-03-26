В Усинске пройдет IV межрегиональный хоккейный турнир на призы ЛУКОЙЛ-Коми

Соревнования на призы ЛУКОЙЛ-Коми впервые прошли в 2016 году. Тогда в упорной борьбе кубок завоевали хоккеисты Нижегородского университета им. Лобачевского.

Соревнования на призы ЛУКОЙЛ-Коми проводятся в Усинске с 2016 года.

Спустя год победа в турнире досталась сборной Усинска, состоящей из игроков градообразующих предприятий: «ЛУКОЙЛ-Коми» и «РН – Северная нефть». В 2018-м главный трофей вновь завоевали нижегородцы. При этом серьезную конкуренцию опытным участникам турнира составили новички – команда из Кирова, занявшая в итоге второе место.

Игры четвертого турнира пройдут с 4 по 6 апреля. Вход на трибуны, как и в прошлые годы, будет свободным.