2019-03-26T16:40:49+03:00
Общество

В Усинске пройдет IV межрегиональный хоккейный турнир на призы ЛУКОЙЛ-Коми

В Ледовом дворце встретятся команды Усинска, Ухты, Нижнего Новгорода и Кирова.
Поделиться:
Турнир в Усинске пройдет с 4 по 6 апреля.Турнир в Усинске пройдет с 4 по 6 апреля.
Изменить размер текста:

Соревнования на призы ЛУКОЙЛ-Коми впервые прошли в 2016 году. Тогда в упорной борьбе кубок завоевали хоккеисты Нижегородского университета им. Лобачевского.

Соревнования на призы ЛУКОЙЛ-Коми проводятся в Усинске с 2016 года.

Соревнования на призы ЛУКОЙЛ-Коми проводятся в Усинске с 2016 года.

Спустя год победа в турнире досталась сборной Усинска, состоящей из игроков градообразующих предприятий: «ЛУКОЙЛ-Коми» и «РН – Северная нефть». В 2018-м главный трофей вновь завоевали нижегородцы. При этом серьезную конкуренцию опытным участникам турнира составили новички – команда из Кирова, занявшая в итоге второе место.

Игры четвертого турнира пройдут с 4 по 6 апреля. Вход на трибуны, как и в прошлые годы, будет свободным.

Вход для всех болельщиков на трибуны Ледового дворца будет свободным.

Вход для всех болельщиков на трибуны Ледового дворца будет свободным.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Что спасет русскую деревню: дороги и газ или новые рабочие места
Известный сыровар Олег Сирота продолжает вести дневник о непростой жизни на земле. На этот раз он прислал в «Комсомолку» целый программный манифест, в котором предлагает свои способы спасения сельских территорий страны от вымирания
Новости 24
В Сыктывкаре стартует программа по бесплатной проверке зрения
В Коми «Киа Спектра» на встречке врезалась в «Фольксваген», есть пострадавшие
На переселение из аварийного жилья в Сыктывкаре выделят почти 9 млн рублей
Штурмовали снежную крепость и ели лепешки викингов: в Сыктывкаре прошла Масленица в историческом стиле
В Коми заплатят полмиллиона рублей за информацию об убитой три года назад воркутинке
Секретарь Общественной палаты России просит чиновников вести диалог с активистами в Шиесе
Минздрав Коми о смерти учителя в Микуни: «Скорая помощь приехала за 16 минут»
В Коми бабушки раскусили телефонных аферистов
Сыктывкарские зоозащитники обжалуют решение полиции по делу искалеченного лабрадора в прокуратуре
Последний час на рабочем месте: в Микуни прямо на лекции умер преподаватель
Врачам, переехавшим в села и поселки в Коми, выплатят миллион рублей
Под Сыктывкаром начали строить спортивный комплекс
Погода на неделю: в Коми повсеместно потеплеет
В Усинске с крыши сошла снежная «лавина», повредив вывеску и балкон
В Сыктывкаре иномарка сбила ребенка
В Сосногорске ищут мужчину, которого сняли с поезда
На Шиес привезли тысячу литров дизтоплива