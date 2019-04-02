Открытие «Галамарта» в Сыктывкаре: при покупке двух ароматизаторов - третий в подарок!
6 апреля в Сыктывкаре состоится праздничное открытие магазина постоянных распродаж «Галамарт»! Жителей города ждут шок-цены, веселые конкурсы и отличные подарки, главный из которых - сертификат на 50 000 рублей!
Фото предоставлено рекламодателем
Весенний шопинг выгоднее всего с «Галамартом»! Только 6-го апреля многие товары здесь можно будет купить еще дешевле, чем обычно: светодиодная лампа будет стоить 19 рублей, швабра – 99 рублей, электрический чайник – 199 рублей, сушилка для белья – 249 рублей, литая сковорода – 299 рублей.
Адрес магазина: г. Сыктывкар, ТРЦ «Парма», ул. Коммунистическая, 50, 2 этаж.
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ИСТОЧНИК KP.RU