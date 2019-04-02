2019-04-02T13:16:50+03:00
Общество

Открытие «Галамарта» в Сыктывкаре: при покупке двух ароматизаторов - третий в подарок!

Для горожан приготовлены подарки и веселые конкурсы
Поделиться:
Фото предоставлено рекламодателемФото предоставлено рекламодателем
Изменить размер текста:

6 апреля в Сыктывкаре состоится праздничное открытие магазина постоянных распродаж «Галамарт»! Жителей города ждут шок-цены, веселые конкурсы и отличные подарки, главный из которых - сертификат на 50 000 рублей!

Фото предоставлено рекламодателем

Фото предоставлено рекламодателем

Весенний шопинг выгоднее всего с «Галамартом»! Только 6-го апреля многие товары здесь можно будет купить еще дешевле, чем обычно: светодиодная лампа будет стоить 19 рублей, швабра – 99 рублей, электрический чайник – 199 рублей, сушилка для белья – 249 рублей, литая сковорода – 299 рублей.

Адрес магазина: г. Сыктывкар, ТРЦ «Парма», ул. Коммунистическая, 50, 2 этаж.

РЕКЛАМА

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Сорвало солнечные батареи, сорвало ветроуказатель»: Лодку Федора Конюхова трижды перевернул сильный шторм в океане
Сын легендарного путешественника Оскар Конюхов рассказал «КП», что это первый случай за весь поход, когда весельную лодку перекрутило на 360 градусов [видео]
Новости 24
К реконструированному аэропорту в Соколовке планируют пустить поезда
В Коми бывший заместитель сити-менеджера Артеев освобожден от наказания
Школьные уборщицы из Усть-Вымского района отстояли свое право на работу
В Усинске на отлов собак выделят почти 870 тысяч рублей
В Сыктывкаре создана онлайн карта ремонта автодорог
Подкармливающих медведей жителей Коми будут штрафовать
Врачи осмотрели 11 участников аварии в ДТП в Усинске
Откосить нельзя служить: ижемских уклонистов оштрафовали на 40 тысяч рублей
В Сыктывкаре закрыты все автомобильные ледовые переправы
Коми ученых наградили на международном научном салоне за картофель для Арктики
У Дома дружбы народов новый директор
В Печоре ищут мужчину с охотничьими лыжами
В Усинске "десятка" на "встречке" столкнулась с микроавтобусом "Мерседес"
Республика Коми вошла в рейтинг провинций с высокими зарплатами
Безналичная оплата проезда: теперь и в автобусах Усинска
История лабрадора Лавруши, которого выбросили умирать на помойку, стала известна за пределами Коми
В Коми определили "гроссмейстера" в местах не столь отдаленных
Бузова носит подаренное шоуменом из Коми кольцо на безымянном пальце