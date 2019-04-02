Игры хоккейного турнира на призы ЛУКОЙЛ-Коми покажут в прямом эфире

IV Межрегиональный турнир по хоккею на призы ЛУКОЙЛ-Коми стартует уже послезавтра. 4 апреля в усинском ледовом дворце «Югдöм» сыграют между собой команды Нижнего Новгорода и Ухты, а также Усинска и Кирова.

Фото: пресс-служба ООО "ЛУКОЙЛ - Коми"

Ледовые дружины в рамках турнира сыграют по круговой системе («каждый с каждым») с 4 по 6 апреля. Две встречи будут транслироваться в прямом эфире республиканского телеканала «Юрган». В пятницу телезрители смогут увидеть матч команд Усинска и Ухты, в субботу их ждет принципиальное противостояние Усинск – Нижний Новгород. Именно эти две команды побеждали на предыдущих турнирах.

Отметим, что сборную Усинска на турнире представляют работники градообразующих предприятий: ЛУКОЙЛ-Коми и «РН – Северная нефть».

Фото: пресс-служба ООО "ЛУКОЙЛ - Коми"

В прошлом году «Юрган» отметился на турнире сразу двумя дебютами. Так, телеканал впервые в своей истории и истории республиканского телевидения вел прямую трансляцию спортивного события из-за пределов Сыктывкара. К тому же никогда до этого в прямом эфире не транслировался хоккей с шайбой.

– Замечательно, что в республике проводятся такие соревнования, как турнир по хоккею на призы ЛУКОЙЛ-Коми, – отметил генеральный директор телеканала «Юрган» Александр Кузнецов. – Он, безусловно, позволяет развиваться спорту в регионе. Но и для «Юргана» такой турнир – важный этап в нашей работе. В этом году в ходе трансляции мы применим систему видеоповторов – соответствующее оборудование телеканал приобрел совсем недавно специально для спортивных трансляций. В этом году, благодаря вхождению телеканала в «Триколор-ТВ», зрителей у экранов будет значительно больше. Уверен, что нам удастся в полной мере передать любителям хоккея атмосферу этого спортивного праздника.

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