2019-03-27T13:32:37+03:00
Общество

Мэр Сыктывкара прокомментировал планы по мусороперерабатывающему заводу

Администрация проведет аукцион по аренде земли в местечке Койты, а презентует проект победитель конкурса
Дарья ЮДИНА
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В местечке Койты Эжвинского района Сыктывкара в аренду выделят участок под мусороперерабатывающий заводВ местечке Койты Эжвинского района Сыктывкара в аренду выделят участок под мусороперерабатывающий заводФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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Мэр Сыктывкара Валерий Козлов сообщил, что все решения по поводу будущего мусороперерабатывающего завода в местечке Койты, будет принимать компания-арендатор, выигравшая аукцион. Об этом градоначальник рассказал после общегородской планерки.

— В администрацию поступила заявка от юридического лица о проведении конкурса по аренде земельного участка под мусороперерабатывающий завод. По закону мы обязаны реагировать на подобные обращения, поэтому мэрия объявила об аукционе. Мы не знаем, кто выиграет этот конкурс, и какой объект там запроектируют. Это будет решать компания, которая получит право на аренду. Мы определяем только целевое назначение участка. Участок в местечке Койты рядом со шлаконакопителями «Монди» на эти цели выделили давно. Там соблюдены все необходимые расстояния, он соответствует всем земельным нормам.

Аукцион по аренде земельного участка под мусороперерабатывающий завод пройдет в середине мая.

Напомним, что на торги выставили участок площадью 150 тысяч квадратных метров. Стартовая цена аренды — 691 тысяча 425 рублей, срок - три года. Горожане неоднозначно восприняли известие о появлении мусороперерабатывающего предприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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