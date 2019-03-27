Адвокат экс-главы Коми: "В команде Гайзера были рабочие отношения, а не преступные связи"

Неоднозначную оценку у жителей Коми вызвали требования гособвинения по поводу наказания для фигурантов «дела Гайзера». В соцсетях бурно обсуждают, почему прокурор запросил для бывших первых лиц республики столь значительные сроки. Напомним, вчера на прениях прокурор потребовал назначить для экс-главы Коми наказание в виде 21 года колонии строгого режима со штрафом в 500 миллионов рублей, для Алексея Чернова — 20 лет со штрафом в 485 миллионов рублей, для Владимира Торлопова — 17 лет со штрафом в 3 миллиона рублей, Игорю Ковзелю — 17 лет. Для остальных ключевых фигурантов резонансного уголовного расследования также были объявлены значительные сроки с высокими штрафными санкциями. «КП в Коми» выяснила, что думают адвокаты Гайзера и Чернова по поводу позиции гособвинения.

Дарья Евменина, адвокат Вячеслава Гайзера

- Именно санкции статьи 210 УК РФ (организация и участие в объединенном преступном сообществе) позволяют обвинению запросить такие чудовищные сроки даже для обвиняемых в экономических преступлениях. Защита убеждена, что вменение ст.210 УК по таким делам, как наше является порочной практикой, которая в последние годы набирает все большие обороты по всей стране. Орган уголовного преследования отождествляет служебные отношения между должностными лицами с иерархическими отношениями участников преступного сообщества, что просто недопустимо. В команде Гайзера были рабочие отношения, а не преступные связи. Детальный анализ предъявленного Гайзеру В.М. обвинения и свою оценку защита выразит в прениях. За все 3,5 лет, что идет следствие и судебное расследование позиция Вячеслава Михайловича не изменилась. Его позиция последовательна, он не признает себя виновным.

Карен Гиголян, адвокат Алексея Чернова

- Прокуроры выступили, их позиция лично мне ясна. Объявленные санкции проистекают из самой статьи 210 УК РФ. Иначе и быть не могло — прокуроры исходят из предъявленных обвинений. Другое дело, что само обвинение целиком и полностью построено на предположениях, причем одна ничем не подкрепленная фантазия обосновывается на другой необоснованной фантазии.

Прения по «делу Гайзера» продолжался завтра в Замоскворецком районном суде города Москвы.