2019-03-27T16:31:11+03:00
Общество

В Кировском парке Сыктывкара планируют установить колесо обозрения

Об этом рассказал мэр города Валерий Козлов
Дарья ЮДИНА
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В прошлом колесо обозрения в Сыктывкаре стояло в Мичуринском парке. Его разобрали в 2000-х годахВ прошлом колесо обозрения в Сыктывкаре стояло в Мичуринском парке. Его разобрали в 2000-х годахФото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Мэр Сыктывкара Валерий Козлов после общегородской планерки на встрече с журналистами рассказал о предполагаемом месте для колеса обозрения. Аттракцион планируют установить в Кировском парке.

— Сейчас базовой площадкой для установки колеса обозрения является Кировский парк. Пока остановимся на месте старых аттракционов, напротив Дома развития культуры и искусств. Там есть необходимое электричество и открывается неплохой вид на реку, — сообщил Валерий Козлов.

Окончательное решение по поводу установки колеса обозрения примут после обсуждения специалистов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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