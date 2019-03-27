В Кировском парке Сыктывкара планируют установить колесо обозрения

Мэр Сыктывкара Валерий Козлов после общегородской планерки на встрече с журналистами рассказал о предполагаемом месте для колеса обозрения. Аттракцион планируют установить в Кировском парке.

— Сейчас базовой площадкой для установки колеса обозрения является Кировский парк. Пока остановимся на месте старых аттракционов, напротив Дома развития культуры и искусств. Там есть необходимое электричество и открывается неплохой вид на реку, — сообщил Валерий Козлов.

Окончательное решение по поводу установки колеса обозрения примут после обсуждения специалистов.

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