Сыктывкарцы бесплатно увидят премьеры фильмов с российскими кинозвездами

С 8 по 12 апреля в Сыктывкаре пройдет международный кинофестиваль о правах человека «Сталкер». Горожане увидят премьеры со звездами российского кино в главных ролях. Так, 10 апреля покажут фильм «Звезды» с Виктором Сухоруковым, сыгравшего в дилогии «Брат», а 12 апреля — «Как я стал…» с Сергеем Пускепалисом и Павлом Табаковым.

В программу фестиваля включены полнометражные, короткометражные, документальные и анимационные фильмы. Кроме просмотров фильмов на «Сталкере» пройдут творческие встречи с деятелями кино: режиссерами Элиной Суни, Александром Коттом и Виктором Суслиным, продюсером Юрией Обуховым и сценаристом Алексеем Житковским. Также в один из дней фестиваля состоится выездная акция в исправительное учреждение УФСИН в городе Сыктывкаре, где пройдет премьерный показ фильма «Голова. Два уха» и творческая встреча с Виталием Суслиным.

Программа фестиваля

Кинофестиваль проводится Гильдией кинорежиссеров России при поддержке Фонда Президентских грантов совместно с министерством культуры, туризма и архивного дела Республики Коми и АУ РК «Комикиновидеопрокат». Показы пройдут в концертном зале мэрии (улица Бабушкина, 22). Вход на все сеансы свободный, запись ведется по телефону 8(8212) 31- 09-59.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Сыктывкаре дети сняли короткометражный художественный фильм про мечты

О том, какой получилась картина, "Комсомольской правде-Коми" рассказала его сценарист и продюсер (подробности)