Детская горка и цветной принтер: что приобрели на миллион от дедушки-мецената из Коми

Один миллион и 200 тысяч. Ровно столько в январе 2018 года от неизвестного человека пришло на счет центра для детей "Гаврош" деревни Гам Республики Коми. В социально-реабилитационном центре долго искали, кто же этот неизвестный даритель. Оказалось, что такую солидную сумму пожертвовал бывший учитель, пенсионер из Айкино Евгений Попов. Вскоре о благородном поступке скромного мецената узнала вся Россия.

Весной сотрудники познакомились лично с Евгением Васильевичем, приезжали с ребятами к нему в гости в Айкино. Однако распорядиться подаренными им деньгами в центре смогли только спустя год. Заведующая центром Надежда Асташкова рассказала, что благодаря щедрому подарку Евгения Попова в 2019 году они обновили материально-техническую базу и купили через электронные аукционы новую мебель и технику:

— На один миллион 200 тысяч мы приобрели современный теневой навес и металлическую горку для уличной игровой площадки. Установили в центре мини-АТС, компьютеры, цветной принтер, водонагреватели для душевых, мультимедийный проектор, дополнительный зимний ларь, - пояснила Надежда Асташкова.

Также в социально-реабилитационном центре заменили старые кровати, столы, стулья, шкафы и тумбы.

- Обездоленные они, - говорил в интервью Евгений Васильевич о детях в центре "Гаврош". - Пусть им мои деньги и останутся.

Но сам меценат оценить, как преобразился благодаря его пожертвованию центр для ребят с непростой судьбой, не успел. Пожилой учитель тяжело болел, а недавно, 17 марта, его не стало.

— Вместе с Евгением Васильевичем мы строили планы на будущее. Они были у него продуманы на несколько лет вперед. Мы хотели посадить цветы на клумбу, при возможности привезти его в центр, где он бы рассказал детям о своем военном детстве и как помогал взрослым после войны. Неожиданная смерть потрясла наш коллектив. Сейчас дети, которые лично знали Евгения Васильевича, уехали из центра, но мы будем рассказывать новеньким о добром поступке нашего мецената. Мы будем ухаживать за его могилой, — признались в центре деревни Гам.

Между тем, даже после смерти айкинского мецената в центр еще могут поступить пожертвования, связанные с его именем. Посетители одного из пабликов соцсети "ВКонтакте", увидев на снимках, в какой нищете живет пенсионер, несколько месяцев собирали для него деньги. Их набралось около 280 тысяч рублей. Но Евгений Попов категорически отказался их принять. Последней его волей была просьба передать средства в тот же центр "Гаврош". Сейчас паблик планирует обсудить, во что лучше вложить эти средства.

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