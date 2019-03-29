Начальник «Ухтажилфонда»: «Появится возможность вывозить мусор по воде — будем вывозить»

В Сыктывкаре на базе Общественной палаты Коми подвели итоги мониторинга функционирования системы ТКО в городах и селах Коми за пять месяцев. Начальник управления регоператора «Ухтажилфонда» Владимир Киселев ответил на претензии общественников, которые указали на плохую работу по информированию людей и недовольство жителей вывозом мусора в отдаленных районах Коми.

Плохая работа по информированию и несогласованность с КЭС: «Мы с ними работаем, выписываем предписания. Да, иногда сроки по перерасчету достигают 2-3 месяцев, но работа по уменьшению срока ведется. Да, возможно, иногда люди не могут дозвониться, но операторы постоянно работают с населением, принимают вопросы про неправильно начисленные квитанции, исправляют реестры отправляют их в КЭС».

Не во всех отдаленных районах Коми довольны качеством оказания услуг «Ухтажилфонда»: «Люди массово писали жалобы. Так, например с Усть-Цильмы пришло написанных под копирку 700 писем, о том, что люди не собираются платить по квитанциям, ведь мусор не вывозится. Но сейчас в Усть-Цилемском районе вывоз мусора происходит вовремя, поэтому объем жалоб резко сократился. Все дело в том, что население видит результат работы. Кстати, когда транспортное сообщение было налажено, то мы попытались вывезти все отходы, которые были образованы с ноября, то есть с начала деятельности регионального оператора. Сейчас наши машины ездят практически полупустыми в Прилузский, Сысольский и Койгородский районы».

«Ухтажилфонд» ответил на претензии общественниковФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Скоро начнется ледоход, труднодоступные районы будут отрезаны от большой земли, поэтому будут организованы пункты временного накопления. Но нужна помощь муниципалитетов, которые подготовят эти площадки. Если появится возможность вывозить мусор по воде — то будем вывозить. Кстати, в 250 труднодоступных населенных пунктов завозили специальные пакеты для мусора, на них «Ухтажилфонд» потратил 245 тысяч рублей».

Плохо ведется работа с юридическими лицами: «Мы имеем ориентировочную базу на 12 тысяч юридических лиц. 4 тысячи договоров уже заключили, разослали по электронной почте 6 тысяч уведомлений юридическим лицам. 5 тысяч писем проигнорировали, 200 компаний ответили, что получили уведомление, но только 70 фирм заявили о готовности заключить договор. Но работу продолжим через представителей «Ухтажилфонда» и контролирующих органов в каждом муниципалитете, которые будут выписывать предписания. Кстати, результаты такой работы уже есть».

Дом пустует, а квитанции на оплату продолжают поступать: «Пустующие помещения — это острая проблема Инты и Воркуты. Бывает часто, что люди формально прописаны в доме, хотя в нем, например, нет ни окон, ни дверей. Просто жильцы ждут, когда им по программе переселения выделят квартиру, поэтому не могут выписаться. Естественно, по таким случаям, мы выставляем счета, потому что не знаем, что делать. Иногда таких жильцов выселяют по суду, но такие случаи единичны».

Немного статистики

Общее количество контейнерных площадок согласно реестру — 2 320, контейнеров на них — 7 262, для нормальной работы необходимо докупить 4631 контейнеров.

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