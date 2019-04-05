В Усинске стартовал хоккейный турнир на призы ЛУКОЙЛ-Коми

В усинском ледовом дворце «Югдöм» открыли IV Межрегиональный турнир по хоккею на призы ЛУКОЙЛ-Коми. Любители спорта увидели красочную церемонию открытия и первые два матча, один из которых – между командами Усинска и Кирова – получился вполне «валидольным».

Фото: пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»

Открыли турнир генеральный директор ЛУКОЙЛ-Коми Александр Голованев и глава муниципального образования – руководитель администрации городского округа «Усинск» Николай Такаев.

- Когда в 2016 году в Усинске прошел первый турнир по хоккею с шайбой, никто не предполагал, что он обретет такую популярность. За три предыдущих турнира трибуны ледового дворца собрали в общей сложности более пяти тысяч болельщиков! Многие из них – это дети, которые видели интересную борьбу на площадке и становились болельщиками – уверен, что многие из них свяжут жизнь со спортом. ЛУКОЙЛ-Коми делает все возможное для воспитания здоровых поколений северян. Сейчас ведутся работы по строительству второго корпуса ледового дворца «Югдöм», где разместится современный зал для игровых видов спорта, - отметил на открытии турнира Александр Голованев.

- От жителей города выражаю организаторам турнира, нашим социальным партнерам, благодарность за возможность стать участниками такого яркого спортивного события. Удачи хоккеистам, а нам, зрителям, - ярких эмоций! – сказал, в частности, Николай Такаев.

Фото: пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»

После красочной церемонии открытия и представления команд Александр Голованев и Николай Такаев вручили подарки для воспитанников детско-юношеской спортивной школы: новые хоккейные клюшки.

Соревнования проходят по круговой системе: команды играют «каждый с каждым». В первой игре прошлогодние победители турнира, ледовая дружина Нижегородского госуниверситета имени Лобачевского с крупным счетом обыграла ухтинцев – их коллектив составлен из игроков разных любительских команд.

Фото: пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»

В равной острой борьбе прошел матч команды Усинска, составленной из представителей градообразующих предприятий «ЛУКОЙЛ-Коми» и «РН – Северная нефть». В соперники им на этот раз достался «Каскад-Авто» - призер чемпионата Кировской области по хоккею. На прошлогоднем турнире на призы ЛУКОЙЛ-Коми кировчане были вторыми.

Игра началась с обоюдных атак. Кировчане больше действовали в силовой манере, хозяева площадки – в комбинационной. В середине первого периода усинец Александр Китаев в быстром отрыве забил первую шайбу. Счет оставался неизменным до 5-й минуты третьего периода, когда усинец Радик Закиев отметился точным броском с дальней дистанции. Страсти на площадке стали вроде бы затихать, но за 7 минут до конца матча шайбу после быстрой контратаки забросил кировчанин Александр Яковлев. Проигрывая 1:2, команда Кирова сняла вратаря, вместо которого вышел шестой полевой игрок. И пропустила в пустые ворота: в один из моментов усинцы перехватили шайбу, не стали бросать издалека и, сделав несколько пасов друг другу, под рев трибун забили шайбу с ближней дистанции. Отличился Владислав Бабарико. Таким образом, Усинск выиграл со счетом 3:1.

Фото: пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»

Сегодня пройдут еще два матча турнира. В 17:30 сыграют Киров и Нижний Новгород. В 20:00 начнется республиканское дерби между командами Усинска и Ухты: эту игру покажет в прямом эфире телеканал «Юрган».

Вход на трибуны – традиционно свободный.

РЕКЛАМА