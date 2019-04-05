2019-04-05T15:41:34+03:00
Происшествия

В Яреге горит открытым пламенем двухэтажный жилой дом

Всех жильцов успели эвакуировать
Алиса КОЗЛОВА
Поделиться:

Пожар в Яреге .Автор видео: Павел Калмыков группа "Типичная Ярега"

Изменить размер текста:

В эти минуты в поселке Яреге, что под Ухтой, горит открытым пламенем двухэтажный жилой дом. В деревянном здании половина квартир пустовала. Всех жильцов удалось эвакуировать.

Звонок на пульт противопожарной службы поступил примерно в 12 часов. Пожарные расчеты прибыли в оперативные сроки. Предполагается, что возгорание произошло на втором этаже в пустующей части дома. Большинство погорельцев переедут жить к родственникам. Три семьи первое время будут ютиться в пункте временного проживания, который обустроен в местной школе. Об этом "Комсомолке" сообщили в Управлении МЧС по Коми.

Судя по видео, представленным в группе "Типичная Ярега", за короткое время стихия охватила весь дом.

Жилой дом в Яреге горит открытым пламенем .Видео: Павел Калмыков группа "Типичная Ярега" в соцсти "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Коми вор картофеля, оставивший отпечаток номера своей машины на сугробе, выслушал свой приговор
Вечный огонь в Сыктывкаре нуждается в срочном ремонте
Следователи проводят проверку по факту гибели молодой сыктывкарки от пневмонии
Сборная Республики Коми выиграла женскую эстафету на чемпионате России
В выходные на северо-востоке Коми порывы ветра будут достигать 25 м/с
Совет ректоров Коми выступил за перенос выборов руководителя СГУ имени Питирима Сорокина
В столице Коми мусор будут убирать машины «Божья коровка» и «Бродвей»
В сыктывкарской школе срочно эвакуировали детей
В Сыктывкаре в гимназии искусств металл в пирожки попал из ветхой мясорубки
В Коми судебные приставы арестовали две баржи
В Коми пресекли межрегиональный канал наркосбыта
В столице Коми директор гимназии искусств наказан за котлеты с плесенью и пирожки с металлом
В Сыктывкаре водитель сбил женщину с ребенком, они госпитализированы
У ФСБ Коми новый руководитель
Подозреваемый в получении взятки Василий Гончаренко ляжет на операционный стол
В Ухте из пылающей квартиры вынесли 76-летнюю бабушку, которая умерла на руках у врачей
Лучших гимнасток Сыктывкара наградила олимпийская чемпионка Олеся Белугина