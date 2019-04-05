В Яреге горит открытым пламенем двухэтажный жилой дом

В эти минуты в поселке Яреге, что под Ухтой, горит открытым пламенем двухэтажный жилой дом. В деревянном здании половина квартир пустовала. Всех жильцов удалось эвакуировать.

Звонок на пульт противопожарной службы поступил примерно в 12 часов. Пожарные расчеты прибыли в оперативные сроки. Предполагается, что возгорание произошло на втором этаже в пустующей части дома. Большинство погорельцев переедут жить к родственникам. Три семьи первое время будут ютиться в пункте временного проживания, который обустроен в местной школе. Об этом "Комсомолке" сообщили в Управлении МЧС по Коми.

Судя по видео, представленным в группе "Типичная Ярега", за короткое время стихия охватила весь дом.