Экс- замглавы Коми Александр Буров вернул деньги, полученные в конверте от Гайзера

Рассмотрение дела происходило в Краснодарском крае, поскольку ответчик, который не согласился с исковыми требованиями, выехал из Коми и сменил место жительства на Геленджик, сообщает БНКоми.

Геленджикский городской суд Краснодарского края рассмотрел и удовлетворил иск прокурора Коми в интересах Российской Федерации к бывшему заместителю главы региона Александру Бурову о взыскании денежных средств в размере 3,4 млн рублей, полученных им в связи с замещаемой должностью.

Обращению в суд предшествовало проведение прокурорской проверки. В ходе нее установлено, что с декабря 2011 по сентябрь 2014 года в нарушение запрета получать вознаграждения, не предусмотренные законодательством, Буров в связи с замещением им государственной должности Республики Коми ежемесячно безвозмездно получал 100 тыс. рублей от бывшего Главы региона Вячеслава Гайзера, сообщает региональная прокуратура.

Федеральное законодательство не допускает получение лицами, замещающими государственные должности, вознаграждения в связи с исполнением ими служебных обязанностей. Полученное таким образом вознаграждение подлежит обращению в доход Российской Федерации.

Первоначально иск был направлен в Сыктывдинский районный суд Коми. Несмотря на возражение прокуратуры, суд передал дело на рассмотрение Геленджикскому городскому суду, поскольку ответчик, который не согласился с исковыми требованиями, выехал из Республики Коми и сменил место жительства.

Взаимодействие с прокуратурой Краснодарского края способствовало быстрому рассмотрению дела и удовлетворению иска. Принявшая участие в судебном заседании прокуратура Геленджика поддержала требования прокурора Республики Коми.

После вступления решения в законную силу прокуратура проконтролирует его фактическое исполнение.