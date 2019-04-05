2019-04-05T16:15:47+03:00
Происшествия

Экс- замглавы Коми Александр Буров вернул деньги, полученные в конверте от Гайзера

Каждый месяц чиновнику выдавали по 100 тысяч рублей
Поделиться:
Фото: www.komikz.ruФото: www.komikz.ru
Изменить размер текста:

Рассмотрение дела происходило в Краснодарском крае, поскольку ответчик, который не согласился с исковыми требованиями, выехал из Коми и сменил место жительства на Геленджик, сообщает БНКоми.

Геленджикский городской суд Краснодарского края рассмотрел и удовлетворил иск прокурора Коми в интересах Российской Федерации к бывшему заместителю главы региона Александру Бурову о взыскании денежных средств в размере 3,4 млн рублей, полученных им в связи с замещаемой должностью.

Обращению в суд предшествовало проведение прокурорской проверки. В ходе нее установлено, что с декабря 2011 по сентябрь 2014 года в нарушение запрета получать вознаграждения, не предусмотренные законодательством, Буров в связи с замещением им государственной должности Республики Коми ежемесячно безвозмездно получал 100 тыс. рублей от бывшего Главы региона Вячеслава Гайзера, сообщает региональная прокуратура.

Федеральное законодательство не допускает получение лицами, замещающими государственные должности, вознаграждения в связи с исполнением ими служебных обязанностей. Полученное таким образом вознаграждение подлежит обращению в доход Российской Федерации.

Первоначально иск был направлен в Сыктывдинский районный суд Коми. Несмотря на возражение прокуратуры, суд передал дело на рассмотрение Геленджикскому городскому суду, поскольку ответчик, который не согласился с исковыми требованиями, выехал из Республики Коми и сменил место жительства.

Взаимодействие с прокуратурой Краснодарского края способствовало быстрому рассмотрению дела и удовлетворению иска. Принявшая участие в судебном заседании прокуратура Геленджика поддержала требования прокурора Республики Коми.

После вступления решения в законную силу прокуратура проконтролирует его фактическое исполнение.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Дело Гайзера»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
В Самаре 21-летнюю модель, которую судят за торговлю наркотиками, пытаются оправдать присяжные. Но судья отказывается читать их вердикт
Адвокат уверен: доказательства вины девушки подделали. По его словам, все переписки, звонки и перемещения фальсифицированы
Новости 24
В Коми вор картофеля, оставивший отпечаток номера своей машины на сугробе, выслушал свой приговор
Вечный огонь в Сыктывкаре нуждается в срочном ремонте
Следователи проводят проверку по факту гибели молодой сыктывкарки от пневмонии
Сборная Республики Коми выиграла женскую эстафету на чемпионате России
В выходные на северо-востоке Коми порывы ветра будут достигать 25 м/с
Совет ректоров Коми выступил за перенос выборов руководителя СГУ имени Питирима Сорокина
В столице Коми мусор будут убирать машины «Божья коровка» и «Бродвей»
В сыктывкарской школе срочно эвакуировали детей
В Сыктывкаре в гимназии искусств металл в пирожки попал из ветхой мясорубки
В Коми судебные приставы арестовали две баржи
В Коми пресекли межрегиональный канал наркосбыта
В столице Коми директор гимназии искусств наказан за котлеты с плесенью и пирожки с металлом
В Сыктывкаре водитель сбил женщину с ребенком, они госпитализированы
У ФСБ Коми новый руководитель
Подозреваемый в получении взятки Василий Гончаренко ляжет на операционный стол
В Ухте из пылающей квартиры вынесли 76-летнюю бабушку, которая умерла на руках у врачей
Лучших гимнасток Сыктывкара наградила олимпийская чемпионка Олеся Белугина