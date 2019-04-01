Друг дедушки-мецената из Коми: «Он говорил, что проживет еще 10 лет»

17 марта в Усть-Вымском районе умер знаменитый дедушка-меценат Евгений Попов, который пожертвовал накопленный за 64 года миллион рублей детям из социально-реабилитационного центра. Его друг и сосед Владимир Васильевич Каракчиев рассказал «Комсомолке» о последних днях известного дедушки.

Евгений Попов каждый день, пока его не положили в больницу, связывался со своим единственным другом.

- Бывает позвонит и скажет с растяжкой: «Здравствуйте, Владимир Васильевич, какие новости?» В доме радио не выключал, слушал новости, всегда хотел быть в курсе последних событий. 21 января Евгению Васильевичу исполнилось 86 лет. На праздник он пригласил только меня. К нему хотели приехать дети с реабилитационного центра, но он отказался от их визита, так как болел. Но о смерти он вообще не помышлял, а все шутил, мол, 10 лет-то еще проживу, - поделился с «Комсомолкой» Василий Каракчиев.

До последних дней Евгений Васильевич в меру своих сил управлялся в хозяйством. Например, сам топил печку. Он строил скромные планы — побольше общаться с детьми из реабилитационного центра, которым пожертвовал деньги. Своих детей у него не было, поэтому ребята стали для него будто родными.

Последний год в жизни Евгения Попова выдался одним из самых беспокойных. Делегации журналистов со всей России, узнав о благородном поступке дедушки, зачастили к нему. Но к славе он относился скептически. «Начали его тревожить, а он не любил, когда его тревожат. Потом еще и деньги собрали для него, а он все говорил, что ему они без надобности».

Смерть знаменитого мецената стала для всех неожиданностью. По словам Владимира Каракчиева, перед смертью Евгений Попов неудачно упал, что стало причиной госпитализации. 17 марта дедушки не стало.

- На похоронах народу было много. Пришли учителя школы, где он работал, представители администрации. Читали речи, плакали, - рассказал Владимир Каракчикев.

Сейчас старинный родовой дом, где жил меценат, пустует. По всей видимости он перейдет в наследство брату Евгения Попова, который живет в Сыктывкаре.

- Я думаю, он понимал, что совершил редкий поступок. Он говорил, мол, у меня своих детей нет, зато теперь их у меня много. О том, что перевел все деньги, никогда не жалел, - подытожил друг Евгения Попова.

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