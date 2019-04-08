1 июня в 59 городах России пройдёт «Зелёный Марафон»

«Зелёный Марафон» Сбербанка в этом году приурочен ко Дню защиты детей, 1 июня и пройдет в 59 городах России — от Калининграда до Владивостока. На территории Северо-Западного региона марафон состоится в Санкт-Петербурге, Калининграде, Сыктывкаре, Череповце и Архангельске. В столице Коми событие пройдёт в третий раз. Также, как и ранее, участникам забега предложат преодолеть дистанцию 4,2 км. Новинкой сезона станут детские забеги, которые пройдут в двух возрастных группах.

Помимо состязательной части, в городах проведения забега пройдет обширная программа социальных и благотворительных акций. В нее войдут инициативы, связанные с помощью детям, воспитанникам детских домов, пациентам медицинских учреждений, ветеранам Великой Отечественной войны, а также мероприятия по улучшению городской среды и заботе о природе. Кроме того, для зрителей марафона организаторы акции приготовят различные состязания и конкурсы.

Участниками «Зелёного Марафона» станут спортсмены профессионального и любительского уровня, деятели культуры, представители крупного бизнеса, сотрудники Сбербанка.

Первый «Зелёный Марафон» Сбербанка прошел в 2012 году. За эти годы более 750 тысяч человек стали его участниками. Проект удостоен награды Программы ООН по окружающей среде за вклад в развитие экологии планеты, дважды признан лауреатом премии «Навстречу будущему».

При информационной поддержке ИА БНК, газет «Про Город Сыктывкар», «Комсомольская правда в Коми», «Республика», журнала о Республике Коми «РЕГИОН», ИА "Комионлайн".