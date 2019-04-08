Определился победитель хоккейного турнира на призы ЛУКОЙЛ-Коми

Решающий матч ежегодного межрегионального турнира по хоккею на призы ЛУКОЙЛ-Коми между командами Усинска и Нижнего Новгорода традиционно получился напряженным и зрелищным.

Открылся последний игровой день соревнований встречей команд Кирова и Ухты. Кировчане уверенно победили и заняли третье место по итогам турнира.

Фото: пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»

Команды Нижегородского госуниверситета имени Лобачевского и сборная Усинска, составленная из представителей градообразующих предприятий ЛУКОЙЛ-Коми и «РН – Северная нефть», подошли к очной встрече с одинаковым количеством очков в турнирной таблице. Интерес к противостоянию подогревал и тот факт, что нижегородцы выиграли турнир в прошлом году, а усинцы – в позапрошлом. Словом, полные трибуны усинского ледового дворца «Югдöм» не зря ожидали красивого спортивного зрелища.

Матч начался на встречных курсах. В середине первого периода один из главных бомбардиров нижегородцев Павел Нисковских проявил настойчивость: поборолся на «пятачке» у ворот усинцев и со второй попытки в упор расстрелял голкипера. Вторую шайбу сильным броском со средней дистанции в верхний угол ворот забросил его партнер по команде Александр Евчук – кстати, чемпион мира в составе студенческой сборной России.

Фото: пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»

В перерыве перед вторым периодом промежуточный итог подвел для журналистов капитан сборной Усинска Дмитрий Гусаров – оператор по добыче нефти и газа Харьягинского месторождения. Он отметил: усинцам пока не хватает скорости, и этот пробел они попытаются восполнить в дальнейшем.

Так и получилось. Усинск серьезно прибавил в давлении на соперника с самого начала второго периода. В итоге тот же Дмитрий Гусаров после дальнего броска подхватил отскочившую от голкипера нижегородцев шайбу и переправил ее в ворота. Натиск усинцев продолжился, но несколько успокоил игру точный коварный бросок низом нижегородца Антона Простотина.

В третьем периоде команды снова обменялись заброшенными шайбами. Причем Дмитрий Гусаров забил, пожалуй, самый красивый гол турнира. Он обыграл по очереди двух нижегородцев и направил шайбу в ближний угол ворот впритирку со штангой. И все же Нижний Новгород победил в этой встрече со счетом 4:2 и занял первую строчку по итогам всех соревнований.

Фото: пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»

- Считаю, что праздник спорта, которым из года в год становится межрегиональный хоккейный турнир, снова получился ярким и запоминающимся. Во многом благодаря хоккеистам, показавшим мастерство и волю к победе, и вам, уважаемые зрители! – отметила на церемонии награждения заместитель генерального директора ЛУКОЙЛ-Коми по связям с общественностью Евгения Лясковская.

Министр физической культуры и спорта Республики Коми Николай Бережной и глава муниципального образования – руководитель администрации городского округа «Усинск» Николай Такаев поблагодарили предприятие за подаренный городу спортивный праздник. Впрочем, не только городу. Благодаря прямым трансляциям на республиканском телеканале «Юрган», организованным в сотрудничестве с ЛУКОЙЛ-Коми и при технической поддержке компании «Ростелеком», за матчами турнира смогли наблюдать любители спорта по всему региону и за его пределами.

Каждой из четырех команд-участниц вручили денежный приз: общий фонд составил 750 тысяч рублей.

Призы по амплуа достались усинцу Радику Закиеву (лучший нападающий), нижегородцу Александру Бровченко (вратарь) и кировчанину Андрею Прокашеву (защитник).

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