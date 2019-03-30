А в марте все едем к оленям в Инту!

Гонки на оленьих упряжках, метание аркана, прыжки через нарты, конкурс чумработниц, продажа сувениров и дегустация национальных блюд!

Увидеть быт коренного населения, посмотреть, как одеваются, где живут, на каком языке общаются можно только на празднике День оленевода «Тэрыб кöр» в Инте. Он прошёл 24 марта. Как это было читайте в свежем номере журнала "КП-Авиа".

Быстроногий олень

В последнее время событийный туризм становится все более популярным. Отпуск, каникулы, да и просто выходные дни современные путешественники теперь стараются проводить максимально насыщенно и с пользой. Этнопраздники для таких туристов стоят на первом месте.

Интинский праздник «Тэрыб кöр» (Быстроногий олень) удовлетворяет почти всем потребностям изысканной публики. Если горожане не устают удивляться уникальному колориту жизни оленеводов, то, представьте, как он сможет заинтриговать, увлечь и просто очаровать туристов из других городов России и зарубежных стран.

В прошлом году об интинском празднике «Тэрыб кöр» узнала вся страна.

Организаторы не перестают удивлять зрителей, перенося из праздника в праздник лучшие наработки и учитывая все пожелания оленеводов и горожан.

У праздника есть свой символ, к каждому мероприятию заранее готовится сувенирная продукция. Уникальные предметы гости могут приобрести на память или выиграть в лотерее. Розыгрыш проводится среди обладателей браслетов с порядковыми номерами, которые организаторы праздника готовят для каждого пришедшего. Кстати, в прошлый раз менее чем за час разошлись более пяти тысяч таких браслетов. Ведь только на Дне оленевода туристы могут посетить настоящий чум, стать гостями радушных жителей севера, попробовать блюда, приготовленные тут же на огне, поболеть за участников гонок и даже купить пимы.

В прошлом году об интинском празднике «Тэрыб кöр» узнала вся страна. С 24 по 27 октября в Нижнем Новгороде проходил финал Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards 2018. Делегация из Инты заинтересовала зрителей и судей и получила специальный сертификат. Северян пригласили на международную туристическую выставку «Intourmarket», которая пройдет в Москве 9-11 марта 2019 года.

Отпуск, каникулы, да и просто выходные дни современные путешественники теперь стараются проводить максимально насыщенно и с пользойФото: Предоставлено "КП"

А также настоятельно рекомендовали проводить праздник ежегодно для привлечения к нему еще большего внимания.

Визитная карточка Инты

«Тэрыб кöр» в Инте отмечают в день весеннего равноденствия. Участие в нем по возможности принимают все оленеводы округа.

Мэр Инты Лариса Титовец уверена, «праздник оленеводов не просто рядовое мероприятие – это возможность сохранить наследие коренного населения Республики Коми, привлечь внимание жителей и туристов к культуре и быту оленеводов, популяризировать эту профессию, которая в последнее время становится редкой. Руководство республики и лично глава региона Сергей Гапликов уделяют огромное внимание развитию оленеводства и решению проблем, с которыми сталкиваются жители тундры».

"Тэрыб кöр" в Инте отмечают в день весеннего равноденствия

Руководство интинского округа поставило перед собой цель – сделать праздник «Тэрыб кöр» визитной карточкой города, чтобы Инта стала ярким примером успешного развития событийного туризма, а в графике каждого путешественника было запланировано посещение интинского Дня оленевода.