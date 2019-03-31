На Удоре отгуляли фестиваль «Кытшъяс»

Маленькая деревня Ёртом на Удоре уже третью зиму подряд собирает у себя лыжников всех возрастов от трех до 70 лет, и старше на этнографический фестиваль «Кытшъяс», что в переводе с коми языка означает «кольца» или «круги».

О том, как это было расскажет свежий номер журнала «КП-Авиа». Публикацию подготовила Галина Бутырева.

Коми – родина лыж

Вы знаете, где были обнаружены самые древние останки деревянных лыж еще со времен эпохи мезолита? Да, на территории Республики Коми, в первом Висском торфянике Княжпогостского района. Поэтому немудрено, что именно здесь, на коми земле, в последнее время гонки на лямпах – охотничьих лыжах – приобретают все более широкий размах.

Сначала, благодаря тренеру по лыжным гонкам Афанасию Габову из Корткеросского района, прогремел Большелуг.

С 2007 года в селе начали проводить гонки на охотничьих лыжах и лямпах – вначале как межрайонные соревнования, затем как традиционный республиканский лыжный фестиваль по национально-прикладным видам массовой физической культуры и спорта «Лямпиада», где участвуют не только жители республики.

Сегодня все чаще слышим об этнографическом спортивном фестивале «Кытшъяс» в Удорском районе – кольца, или круги. Почему же стало таким притягательным коми село для земляков и гостей из многих уголков Коми и даже зарубежья? Откуда взялось это любопытное название? Всё просто. Старт и финиш всех соревнований – и на классических, и на охотничьих лыжах – в деревне Ёртом. А затем лыжная трасса ведет всех по уникальному маршруту – «кругу», окрестным деревням: Шиляево, Корттувья, Устьево и Лязюв.

Первые шаги

Идея создания этнографического фестиваля зимних видов спорта «Кытшъяс» принадлежит Ванеевой Алине Робертовне, руководителю представительства МОД «Коми войтыр» в Удорском районе. Впервые в этом году на Удоре стартовал Кубок Республики Коми по гонкам на охотничьих лыжах – лямпах и лызях.

И в каждой деревне гостей, добирающихся на лыжах, «Буране» или пешком, встречают горячим чаем, домашним хлебом, национальными играми, коми песнями и забавами

В нем приняли участие не только лыжники Удорского района, почетными гостями из Корткеросского района стали организаторы республиканского лыжного фестиваля «Лямпиада». Одним из самых ярких моментов стал Марш малышей – сноровку показали юные лыжники 5-7 лет. Также впервые был разыгран приз Главы Удорского района.

И в каждой деревне гостей, добирающихся на лыжах, «Буране» или пешком, встречают горячим чаем, домашним хлебом, национальными играми, коми песнями и забавами. И не беда, что деревни сегодня уже почти опустевшие, каждый дом хранит душу коми народа. Организаторы вместе с жителями всегда приготовят какой-нибудь удивительный сюрприз для гостей: полузабытые народные обряды, катание с горок на санках и ледянках, этнодискотеки, литературно-музыкальные встречи с поэтами, композиторами, художниками на «Литературном огоньке».

Любые спортивные мероприятия – это, конечно, награды, призы и места. С каждым годом растет круг верных друзей и партнеров уникального фестиваля: сенатор от Коми Валерий Марков, земляки и родственники Алины Ванеевой. Сегодня к ним присоединились ООО «ЛузаЛес», ООО КРЦ «Интеллект», а также гости из Эстонии и Японии Сайма Гордеева и Такако Канакура. Но главное, что февральское событие объединяет тех, кто живет на селе, и тех, кто живет в столицах-городах. «Кытшъяс» – кольцо, у которого есть начало и пусть не будет конца.