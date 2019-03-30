Стали известны доходы фигурантов «дела Гайзера»

В Замоскворецком суде Москвы в ходе судебных прений прокурор в обвинительной речи раскрыл доходы основных фигурантов «дела Гайзера». По словам гособвинителя, Торлопов из кассы ОПС получил не менее 175 миллионов рублей, Гайзер и Чернов - не менее 117 миллионов каждый.

Напомним, 25 марта с обвинительной речи государственного обвинителя начались судебные прения по «делу Гайзера». Он попросил назначить фигурантам различные сроки лишения свободы в зависимости от роли и совершенных преступлений. Бывшему главе Коми Вячеславу Гайзеру за семь преступлений прокурор запросил 21 год колонии строгого режима со штрафом 500 млн руб. и лишением государственных наград. Другим фигурантам – от 8 до 20 лет лишения свободы.

Гособвинитель отметил, что правоохранители обнаружили деньги из кассы преступного сообщества. Он уточнил, что деньги изымались с января 2006 по сентябрь 2015 года. Гособвинитель рассказал об отчетах о расходах и поступлениях денежных средств, которые вели бывший управляющий финансами экс-зампреда правительства Коми Константина Ромаданова Алексей Соколов и Анастасия Ростова — номинальный держатель части бизнес-активов Ромаданова.В отчеты вносились сведения с указанием источника поступления денежных средств, а также их получателя.

Среди прочих получателей денег в отчетах указаны бывший замглавы Коми Алексей Чернов, экс-сенатор от Коми Торлопов, бывший глава республики Вячеслав Гайзер, Ромаданов, помощник по финансам Александра Зарубина Декмьян Москвин, бывший председатель Госсовета Коми Игорь Ковзель, предприниматель Валерий Веселов, экс-начальник управления информации администрации главы Коми Павел Марущак, бывший руководитель юридической фирмы «УК «Советник» Наталья Моторина и личный секретарь Зарубина Лев Либинзон.

- Кроме того, под наименованием «Контрагенты. Выкуп задолженности 3» учитывались деньги, образующие казну ОПС. Под контрагентом «Содержание» указывались суммы ежемесячных расходов в наличной денежной форме, передаваемые в отдельных конвертах Ромаданову. Ежемесячно количество таких конвертов составляло от 10 до 23 штук. «Контрагент «Большие друзья» - суммы расходов в наличной форме. Офшорные компании «Скиден» и «Невест», Чернов Алексей Леонидович (Черн.), Торлопов Владимир Александрович («шеф»), Марущак, Ковзель, Веселов, Моторина, Либинзон. Доказательством по делу признана флешкарта, содержащая отчет поступления и расходов денежных средств казны ОПС, который вел Соколов. Анализ протоколов осмотра флешкарты и оптического диска, а также показания Соколова, Ростовой и Ромаданова позволяют сделать вывод о фактическом получении с января 2006 по сентябрь 2015 года руководителями ОПС только по графе «Содержание»: ежемесячные выплаты Торлопову - не менее 175 млн руб. из расчета ежемесячного платежа 1,5 млн руб., умноженного на 117 месяцев; Гайзеру и Чернову, которые получали по 1 млн руб. ежемесячно, — не менее 117 млн. руб. каждому, - рассказал прокурор Борис Непорожный.

По его словам, кроме ежемесячных выплат, подсудимые получали и другие денежные средства.

Так, Гайзер 28 февраля 2007 года получил 39 тысяч рублей, Торлопов - 19 марта 2008 года 28 тысяч рублей с пометкой «На книги». В июле 2009 года Торлопов получил более 2 миллионов рублей, в октябре 2009 года – почти 1,5 миллиона рублей, в августе 2010 года – 10 миллионов рублей. Кроме того, личному помощнику Александра Зарубина Льву Либинзону в апреле 2013 года выплатили 8800 евро.

Согласно данным отчетов, Ковзель с 2008 по 2010 год получил в общей сложности около 4 миллионов рублей Наталья Моторина (бывший руководитель юридической фирмы «УК «Советник») в октябре 2011 года получила 800 тысяч рублей, в скобках «премия». 10 июля 2012 года – еще одна премия в таком же размере.

Кроме того, прокурор подробнее остановился на выплатах Чернову.

- Помимо ежемесячного содержания, получены Черновым из кассы следующие суммы. В марте 2008 года — 2,25 миллиона рублей, в апреле 2010 года – 8 миллионов рублей, двумя выплатами по 4 миллиона рублей с пометкой «возвратные». В декабре 2010 года — 400 тысяч рублей с пометкой «На выборы. Чернов. Усть-Кулом». В мае 2011 года — 50 тысяч рублей, в июне 2011 года – 4,3 миллиона рублей в апреле 2012 года – 3 миллиона рублей. В январе 2013 года получено 3 млн рублей, из которых возвращено в сентябре 2013 года 1 миллион рублей, – отметил прокурор.

Говоря о кассе предполагаемого преступного сообщества, гособвинитель привел показания Алексея Соколова, который был личным финансовым управляющим Ромаданова. По словам прокурора, Соколов дал ценные показания. В ходе его допросов был получен огромный массив информации, который продолжает анализироваться и сейчас.

Согласно показаниям Соколова, в 2006 году Ромаданов предложил ему вести учет денежных средств, поступающих в «черную кассу». Соколов показал, что заем денежных средств от офшорной компании «Скиден» в размере 250 миллионов рублей был предоставлен ООО «Север-финанс» под 1,1 % годовых. Заем был по сути безвозвратный, поскольку договор постоянно продлевался. Юридическое сопровождение договоров вела Наталья Моторина.

Прокурор привел показания Соколова, которые согласуются с данными таблиц, обнаруженных у него. Соколов показал, что с первой половины 2009 года по сентябрь 2015 года получал ежемесячно от Александра Сердитова (бывший гендиректор Сыктывкарского ликеро-водочного завода, экс-управделами администрации главы и правительства Коми — БНК) по 500-700 тысяч рублей.

– Соколов считал, что эти деньги являются взяткой Сердитова Ромаданову за покровительство. С 2006 года Соколов вел «черную кассу», являвшуюся казной преступного сообщества. Со слов Ромаданова, который также был ответственным за ведение кассы, деньги предназначались также Торлопову, Чернову и Гайзеру. Источниками поступлений являлись «откаты» от компаний, осуществлявших дорожный ремонт и строительство. В год около 100 млн рублей. Ромаданову полагалось 5% , а также денежные средства, поступающие от Самойлова (Евгений Самойлов, бывший сенатор от Коми), которые передавались с сентября 2011 по начало 2013 года. За что Самойлов передавал деньги Гайзеру, Чернову, Ромаданову, Соколов не знает. Деньги в таблице обозначались как «Самойлов, Худазаров, касса», – отметил прокурор.

Кроме того, по его словам, Ромаданов в Москве ежемесячно получал наличными 10 миллионов рублей, которые учитывались под названием «База».

- С 2006 по 2007 год в кассу поступило 240 млн руб. от крупных энергетических компаний. КЭС-холдинг — не менее 100 миллионов рублей в 2007 году, 121 миллион рублей – в 2008 году. Наличные деньги передавались через [Демьяна] Москвина. Подконтрольные Ромаданову ООО «Инел» и «Финанс-резерв» получили 187 миллионов рублей по договорам займа, являвшимися безвозвратными. В 2013 году Соколов занимался обналичиванием денежных средств на общую сумму 302 миллиона рублей. Помощь в осуществлении учета оказывала Ростова. Денежные средства ОПС хранились в сейфе по адресу: Сыктывкар, улица Куратова, д. 3, офис ООО «КУПРО» и «Север-финанс», «Трансконсалтинг», – цитирует гособвинителя БНК.

Соколов показал, что знал, что касса принадлежит не только Ромаданову, но и Чернову с Гайзером, поскольку ежемесячно выделялись их доли для передачи Чернову и Гайзеру денег. Осенью 2013 года Ромаданов сказал Соколову: «Самойлов должен нам», имея в виду себя, Чернова и Гайзера, поэтому подпишет на имя Соколова несколько расписок, которые являются гарантией возврата денежных средств в пользу Чернова, Гайзера и Ромаданова по неформальным обязательствам. Суммы фигурировали по несколько десятков миллионов рублей.