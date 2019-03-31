В Сыктывкаре скорая с больным ребенком застряла в луже

В субботу, 30 марта, в Сыктывкаре скорая помощь, приехавшая за больным ребенком, застряла в луже. Об этом сообщили местные жители.

По их словам, инцидент произошел около 23:00 на улице Громова в районе дома 57. Машина, в которой находился ребенок с аппендицитом, застряла в лужу. Через некоторое время туда приехала вторая скорая и пробовала вытащить застрявшую машину, однако ничего не получилось. Поэтому больного ребенка пришлось переносить из одной скорой в другую.

Скорую пробовали вытащить джипом, но порвался трос. В итоге машина простояла в луже около получаса 30 минут. В 23:25 приехала третья скорая с тросом и вытащила застрявшую машину.

По словам местных жителей, яма очень глубокая – легковые машины полностью погружаются в нее колесами. Как передает «Комиинформ», вопрос ремонта этого участка дороги поднимался не раз, и люди обращались в администрацию. Сыктывкарцы считают, что виной всему стройка многоквартирного дома, куда грузовики привозят стройматериалы. По их словам, летом яму засыпали гравием, однако через два месяца он весь ушел с дороги.