2019-04-09T09:40:15+03:00
Общество

Кэшбэк в телекоме: уральцам вернут миллионы рублей на счет

Каждый пятый рубль, потраченный на связь, легко вернуть на счет
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Фото Уральский филиал ПАО «МегаФон»Фото Уральский филиал ПАО «МегаФон»
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Каждую минуту на Урале становится на одного обладателя кэшбэка больше. Такую скорость вычислили в МегаФоне, изучив подключения к новой линейке тарифов «Включайся!», где 20% затраченных на связь средств возвращается обратно на счет. Уже почти 50 000 жителей региона подключили кэшбэк.

Каждый пятый рубль, потраченный на связь дома или в международном роуминге, теперь легко вернуть на счет. Накопленной суммой можно целиком или частично расплатиться за покупку гаджетов и аксессуаров в салонах МегаФона или оплатить ей топовые услуги и сервисы. Это базовые условия новых тарифов «Включайся»!»

Помимо кэшбэка в 20% уральцы активно подключают и вторую фишку оператора – безлимитный интернет. Его активируют 8 из 10 абонентов.

- Мы подсчитали, что у пользователя новых тарифов «Включайся!» потребление трафика в 1,7 выше среднего показателя по стране. За неделю он скачивает объем информации, сравнимый с открытием 4 тысяч страниц в интернете. В этом ему помогает безлимитный интернет, возможность раздавать его на другие устройства и, конечно, самый быстрый в стране 4G, – говорит директор по продажам на массовом рынке МегаФона на Урале Александр Малов.

Хитом в новой линейке тарифов стал конструктор «Включайся! Выбирай». Он позволяет самостоятельно установить нужный объем минут и интернета на основе конкретных потребностей в услугах и платить оптимальную абонентскую плату.

Тарифы подойдут тем, кто часто путешествует или звонит на мобильные номера регионов России. На тарифе-конструкторе, а также на «Включайся! Смотри» и «Включайся! Премиум», минуты и интернет действуют в домашнем регионе и в поездках по стране в сети МегаФона. Звонки из пакета действуют на любые мобильные номера России. Связисты отмечают, что чаще всего пользователи тарифов набирают номера Москвы, Махачкалы, Уфы, Санкт-Петербурга, Самары, Ставрополя и Омска.

Подробнее о новых тарифах «Включайся!» на сайте МегаФона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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