2019-04-09T12:52:21+03:00
Общество

«Каникулы с ЛУКОЙЛом»: театральная Москва для одаренных школьников из Коми

Компания подарила ребятам из четырех районов каникулы в столице
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Фото: пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»Фото: пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»
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В рамках благотворительного проекта «Каникулы с ЛУКОЙЛом» 30 старшеклассников из Усинского, Печорского, Ухтинского, Сосногорского, Ижемского и Усть-Цилемского районов отправились на экскурсионную поездку в Москву. В течение 4 дней ребята посетят с экскурсиями достопримечательности столицы.

Проект «Каникулы с ЛУКОЙЛом» реализуется с 2005 года. Благодаря ему юные северяне в разные годы уже побывали в Москве, Сочи, Перми, Рязани, Астрахани, Калининграде, Волгограде, Севастополе и Крыму. Путешествие этого года приурочено к празднованию Года театра в России и получило название «Москва театральная».

Фото: пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»

Фото: пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»

Группа усинских школьников отправилась в путешествие вечером 6 апреля, по пути к ним присоединились их ровесники из других муниципалитетов республики. Каждый из ребят уже успел проявить себя в учебе, спорте, общественной жизни, олимпиадах, соревнованиях и творческих конкурсах муниципального и республиканского уровней.

Десятиклассница усинской школы №4 Юлия Чухманцева в феврале одержала победу в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников по технологии. Старшеклассница Юля – постоянный участник различных мероприятий и конкурсов.

– Мы посетим не один спектакль, в том числе побываем на шоу актера Александра Петрова, – поделилась она перед поездкой. – Я рада, что в наших небольших городах и селах у каждого талантливого, активного ребенка есть возможность поучаствовать в таком познавательном проекте и открыть для себя Россию!

В ходе поездки школьники посетят с обзорными экскурсиями Красную и Манежную площади, Александровский сад, Новодевичий монастырь, Храм Христа Спасителя, побывают в Театральном музее им. А.А. Бахрушина, Московском драматическом театре им. М. Н. Ермоловой, культурно-образовательном центре «Этномир», усадьбе «Царицыно» и Третьяковской галерее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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