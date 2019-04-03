2019-04-03T14:12:23+03:00
Общество

В Коми медведи начали выходить из спячки

Однако речь идет о единичных случаях
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото Анатолия ХлопотнюкаФото Анатолия Хлопотнюка
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В Коми начали просыпаться косолапые. Следы пробудившихся мишек заметили под Ухтой и Троицко-Печорском, сообщают охотники в соцсетях.

Медведя видели около железной дороги недалеко от поселка городского типа Боровой под Ухтой. Следы хищника заметили на днях и рядом с Троицко-Печорском, пишет охотник Алексей Прокопое.

Однако речь идет о единичных случаях. Начало апреля - довольно ранний срок для пробуждения зверя. Как рассказал ведущий инженер отдела экологии животных Института биологии КНЦ УрО РАН Андрей Королев, выход медведей из спячки зависит от погодных условий конкретного года, в частности, от степени влажности почвы. Если весна дружная и ранняя, то, в принципе, медведи могут проснуться и в начале апреля. Первыми пробуждаются самцы, самки с медвежатами встают позже. Пробуждение зависит и от климата: на юге республики мишки покидают берлоги раньше, в северных районах, соответственно, позже.

Кстати, пробудившиеся мишки в первые дни далеко от своих берлог не уходят. После косолапые выходят охотиться на лося. Дело в том, что снега в апреле еще много, а кормовых объектов для пиши медведя — мало.

- В этот период времени косолапые ведут себя как явные хищники. Такое же поведение наблюдается и в конце сезона, когда перед долгой спячкой мишка должен набрать жировую массу, - отметил специалист.

По многолетним наблюдениям косолапые дружно пробуждаются к концу апреля. Кстати, охота в весенний период на бурого медведя начинается с 15 апреля и продолжится по 10 июня.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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