2019-04-03T17:21:38+03:00
Общество

Дети из Коми снялись в клипе известного рэпера Басты

Как пишут в местном паблике, братья — уроженцы Инты
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Уроженцы Инты - Ярослав и Никита Хасановы - снялись в клипе «Комси комса» рэпера Басты, сообщает «Типичная Инта».

Рэпер Василий Вакуленко, более известный как Баста, выпустил альбом «Папа на рэйве» под псевдонимом N1NT3ND0. Его нарисованный персонаж читает рэп о криминале, стволах, братве и «базаре». В этом жестоком мире засветились юные актеры Ярослав и Никита Хасановы. Как пишут в местном паблике, братья — уроженцы Инты. Правда, на сайтах актерских агентство указано, что мальчики живут в Москве.

Дети рассказали, что им совсем не было страшно сниматься в окружении оружия. Перед съемкой им разрешили посмотреть пистолеты, которые были абсолютно безопасны. Также мальчики видели, как актеров гримируют под раненных. На съемочной площадке они успели пообщаться с Василием Вакуленко. «Он клевый», - оценили его дети. Также маленькие актеры ели мороженого и много смеялись.

Согласно информации, размещенной на сайте kino-teatr.ru, Никита Хасанов мелькает на большом экране с 2009 года. Он снялся в эпизодических ролях сериалов «Молодежка», «Воронины», «Физрук». Однако упоминаний об юном актере Ярославе Хасанове в Интернете нет.

Кстати, в прошлом году мы писали о другом юном уроженце Инты Данииле Хасанове, который принял участие в съемках рекламного ролика для федерального канала. На кастинге его выбрали среди 1000 претендентов на эту роль

СПРАВКА

Nintendo (Нинтéндо, стилизованное написание — N1NT3ND0) — дебютный альбом одноимённого проекта российского рэпера Басты. Диск вышел в начале октября 2011 года.

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N1NT3ND0 - Комси Комса.Премьера! N1NT3ND0 - Папа на рэйве Послушать в Apple Music: https://apple.co/2Oz1lgf Загрузить в iTunes: https://apple.co/2TR62TK Послушать на Яндекс.Музыке: http://bit.ly/2UmHWV2 Послушать в BOOM: https://vk.cc/9dl8Vk Послушать ВКонтакте: https://vk.cc/9epV8B

ИСТОЧНИК KP.RU

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