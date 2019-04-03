Стендап-комик из Воркуты может выиграть миллион рублей от Павла Воли
Российский ведущий Павел Воля запустил масштабный онлайн проект Stand Up Battle. 25 комиков со всей страны будут сражаться за главный приз шоу - 1 миллион рублей. По правилам, видео выступлений участников выкладываются в группу в «ВКонтакте». Уже там зрители могут оценить их номера и поддержать лайками и репостом.
Воркутинец Владимир Никитенко решил испытать удачу и подал заявку на участие в проекте. Ролик с его выступлением появился в группе 1 апреля. За 6 минут Владимир побеседовал с публикой на довольно личные темы: дети, жена, родители и работа в своей родной Воркуте.
Комик рассказал «КП-Коми», как его вторая половинка относится к таким откровенным историям о себе и почему он переехал из Коми.
С 2006 года Владимир живет и работает в Туле и нисколько об этом не жалеет.
- Я понял, что в Воркуте добиться чего-то могут только хоккеисты. А, например, артисту сидя в Воркуте, даже изнурительно учась, ничего не добиться. Единственный выход – переехать в центральную часть России, - считает стендапер. - Все прекрасно понимают, что Москва и Санкт-Петербург двигают человека как личность, артиста, актера.
Еще в Воркуте Владимир пел в местной рок-группе, но заполярный город не мог полностью удовлетворить его творческих амбиций. Переехав в Тулу, он завел семью и открыл свой бизнес, но мечты о сцене не покидали северянина. Кстати, свои номера комик репетирует как раз на своей любимой.
- Моя жена хорошо относится к стендапу. В большинстве случаев я свои шутки проверяю как раз на ней. Она не обижается, потому что знает, что шутка – это 70% правды и 30% -преувеличение. она адекватно воспринимает даже шутки про себя, - уверен Владимир.
Комик признается, что участвуя в проекте, не ради денежного приза.
- Изначально я хотел признания. Мне не нужны были большие деньги. Хочется, чтобы жизнь не проходила даром, чтобы кто-то тебя знал и помнил. Это единственная цель, которая мною двигала. Хочу показать себя. Деньги мне не нужны, мне хватает того, что есть, - заверят Владимир. - Я просто хочу стать известным стендап-комиком с хорошим материалом. Выступаю пока три года. Участие в подобном шоу – только начало моего пути.
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ИСТОЧНИК KP.RU