2019-04-03T17:21:38+03:00
Звезды

Сыктывкарский блогер пообещал отдать своим подписчикам 50 тысяч рублей

Никита Чернов записал обращение к своим фанатам, в котором просит их записать необычный ролик
Евгений Никитин
Поделиться:

Никита Чернов разыгрывает 50 тысяч рублей.! другой источник

Изменить размер текста:

В прошедшие выходные сыктывкарский блогер Никита Чернов проводил встречу со своими подписчиками в одном из торговых центров столицы Коми. На мероприятие пришли десятки фанатов со всего города. Они спокойно общались со звездой YouTube, задавали ему самые разные вопросы и делали сэлфи.

В какой-то момент, появившийся из ниоткуда, сыктывкарский блогер-пранкер Матвей Морозов неожиданно подошел к Чернову и обсыпал его мукой прямо на глазах у изумленной публики. Охранники попытались догнать молодого человека, но ему удалось убежать.

Казалось бы Никита Чернов спокойно простил своему коллеге такую дерзкую выходку, но не тут-то было. В своем Instagram Никита разместил видео, в котором обещает заплатить 50 тысяч рублей тому, кто запишет для него ролик, как его обидчик на коленях просит у него прощение.

Пока неизвестно отреагировал ли кто-то из подписчиков Чернова на такое заманчивое предложение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жители Инты смонтировали свой ролик в ответ на оскорбительное видео блогера с почти миллионной аудиторией

Как и Василий Смольный, горожане не особо стеснялись в выражениях (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Сыктывкаре директор гимназии искусств наказан за котлеты с плесенью и пирожки с металлом
В Сыктывкаре водитель сбил женщину с ребенком, они госпитализированы
У ФСБ Коми новый руководитель
Подозреваемый в получении взятки Василий Гончаренко ляжет на операционный стол
В Ухте из пылающей квартиры вынесли 76-летнюю бабушку, которая умерла на руках у врачей
Лучших гимнасток Сыктывкара наградила олимпийская чемпионка Олеся Белугина
В Следственном комитете по Коми сообщили, когда возобновят поиски убитых Анастасии Щетининой и Анны Нестеровой
Синоптики Коми рассказали о погоде на апрель
К реконструированному аэропорту в Соколовке планируют пустить поезда
В Коми бывший заместитель сити-менеджера Артеев освобожден от наказания
Школьные уборщицы из Усть-Вымского района отстояли свое право на работу
В Усинске на отлов собак выделят почти 870 тысяч рублей
В Сыктывкаре создана онлайн карта ремонта автодорог
Подкармливающих медведей жителей Коми будут штрафовать
Врачи осмотрели 11 участников аварии в ДТП в Усинске
Откосить нельзя служить: ижемских уклонистов оштрафовали на 40 тысяч рублей
В Сыктывкаре закрыты все автомобильные ледовые переправы
Коми ученых наградили на международном научном салоне за картофель для Арктики
У Дома дружбы народов новый директор
В Печоре ищут мужчину с охотничьими лыжами
В Усинске "десятка" на "встречке" столкнулась с микроавтобусом "Мерседес"
Республика Коми вошла в рейтинг провинций с высокими зарплатами
Безналичная оплата проезда: теперь и в автобусах Усинска
История лабрадора Лавруши, которого выбросили умирать на помойку, стала известна за пределами Коми
В Коми определили "гроссмейстера" в местах не столь отдаленных
Бузова носит подаренное шоуменом из Коми кольцо на безымянном пальце