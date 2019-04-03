Сыктывкарский блогер пообещал отдать своим подписчикам 50 тысяч рублей

В прошедшие выходные сыктывкарский блогер Никита Чернов проводил встречу со своими подписчиками в одном из торговых центров столицы Коми. На мероприятие пришли десятки фанатов со всего города. Они спокойно общались со звездой YouTube, задавали ему самые разные вопросы и делали сэлфи.

В какой-то момент, появившийся из ниоткуда, сыктывкарский блогер-пранкер Матвей Морозов неожиданно подошел к Чернову и обсыпал его мукой прямо на глазах у изумленной публики. Охранники попытались догнать молодого человека, но ему удалось убежать.

Казалось бы Никита Чернов спокойно простил своему коллеге такую дерзкую выходку, но не тут-то было. В своем Instagram Никита разместил видео, в котором обещает заплатить 50 тысяч рублей тому, кто запишет для него ролик, как его обидчик на коленях просит у него прощение.

Пока неизвестно отреагировал ли кто-то из подписчиков Чернова на такое заманчивое предложение.

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