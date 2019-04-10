Это вам не Казань: в Коми помогают полиции 420 дружинников, а в Татарстане - 22 тысячи добровольцев

В Коми подмогой сотрудникам правопорядка служат добровольные дружины. В республике действуют 30 отрядов общей численностью 420 человек. Народные дружины созданы во всех городах и районах нашего региона. Но вчера депутаты Госсовета Коми получили возможность сравнить ситуацию в республике с положением дел в Татарстане. На заседании президиума регионального парламента выступил вице-спикер Государственного совета Республики Татарстан Рафил Нугуманов.

В нашей республике участники объединений добровольной охраны правопорядка выходят на улицы вместе с сотрудниками полиции. Дружинников задействуют при проведении массовых мероприятий, они участвуют в рейдах вместе с ГИБДД, ППС и другими подразделениями полиции. Кроме того, добровольцы выходят на дежурства в вечернее время в пятницу, субботу и воскресенье. Только в прошлом году наши доблестные дружинники помогли в задержании 2 тысяч 110 правонарушителей и выявили 2,5 тысячи административных нарушений.

Однако Коми проигрывает по многим позициям Татарстану. В нашей республике сложнее стимулировать граждан включаться в работу добровольной охраны правопорядка. Что и понятно. Дружинники, патрулируя улицы, рискуют здоровьем и жизнью наравне с полицейскими, но суммы страховки для них просто смешные. К примеру, за травмы добровольцам полагается 20 тысяч рублей, а в случае смерти во время уличного дежурства родственникам выплатят всего 50 тысяч. Стоит отметить, что в прошлом году из бюджета республики на страховку участников движения ДНД выделили 3 миллиона рублей. Эти данные прозвучали на вчерашнем заседании от представителей регионального МВД.

В свою очередь, в Татарстане в системе добровольной охраны правопорядка задействованы 22 тысячи 64 человека, по всей республике действуют 207 отрядов. Полицейские совместно с дружинниками в прошлом году раскрыли 304 преступления и пресекли 20 тысяч 144 административных правонарушений. Только за январь 2019 года члены отрядов ДНД раскрыли 26 преступлений и пресекли 1 тысячу 345 административных правонарушений. Дружинникам помимо социальных гарантий полагаются материальные поощрения: по 3 премии по 50 тысяч рублей, 10 премий по 20 тысяч рублей, по 30 премий по 5 тысяч. Отметим, что в Сыктывкаре дружинник за одно дежурство получает от 100 до 200 рублей, а начальникам отрядов ДНД полагаются ежемесячные выплаты в сумме от 8 до 16 тысяч рублей.

В Татарстане значительную помощь блюстителям правопорядка оказывает так называемая муниципальная полиция.

- Когда в полиции прошли сокращения, мы решили восполнить недостаток численности за счет общественных пунктов охраны порядка. Сотрудники пунктов находятся на муниципальной службе, их зарплата составляет около 35 тысяч рублей. При трудоустройстве им гарантирован соцпакет и страховка, - отметил Рафил Нугуманов.

Муниципальные полицейские выходят на дежурства, патрулируют улицы, участвуют в рейдах и прочих мероприятиях по охране правопорядка. На улицах их можно опознать по ярким жилетам и форме с шевроном "Общественный пункт охраны порядка". На содержание муниципальной полиции из бюджета Татарстана в этом году заложено свыше 362 миллиона рублей.