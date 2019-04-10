2019-04-10T10:46:00+03:00
Общество

В Коми облачное видеонаблюдение «Ростелекома» получило положительную оценку правоохранителей

Программа "Безопасный город" позволяет контролировать правопорядок через смартфон
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Фото: пресс-служба Корткеросского районаФото: пресс-служба Корткеросского района
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4 апреля заместитель министра внутренних дел по Республике Коми Олег Блохин посетил с рабочей поездкой село Корткерос. Основная цель визита – проверка работоспособности камер видеонаблюдения, установленных в райцентре по программе «Безопасный город». Проект был разработан и реализован «Ростелекомом» по заказу администрации муниципалитета.

Фото: пресс-служба Корткеросского района

Фото: пресс-служба Корткеросского района

Система начала работать в Корткеросе 28 февраля. В местах массового пребывания людей «Ростелеком» установил 32 камеры и подключил их через волоконно-оптические линии к системе облачного видеонаблюдения компании. Большое преимущество услуги в том, что она не требует закупать дорогостоящее оборудование, лицензии, нанимать дополнительный персонал, что позволяет пользователям экономить.

Фото: пресс-служба Корткеросского района

Фото: пресс-служба Корткеросского района

Комплекс облачного видеонаблюдения дает возможность заказчику индивидуально настраивать сценарии видеоаналитики: фиксировать определенные действия, например, движение, пересечение линий, вход в периметр. Смонтированные в Корткеросе IP-камеры могут снимать в темноте. Услуга управляется с помощью личного кабинета. Записи с камер доступны клиенту в режиме реального времени с любого устройства, подключенного к интернету, в соответствии с выданными администратором правами. При этом владелец системы может самостоятельно управлять видеоархивом и предоставлять доступ ко всем или отдельным точкам видеонаблюдения тем службам, которые посчитает нужными.

В ходе проверки заместитель министра внутренних дел посетил дежурную часть полиции, где на экраны выводится изображение со всех камер, установленных в Корткеросе. На территории мемориала «Скорбящая мать» Олегу Блохину показали, как можно оперативно подключиться к просмотру видео в режиме онлайн через смартфон.

Фото: пресс-служба Корткеросского района

Фото: пресс-служба Корткеросского района

Олег Блохин, заместитель министра внутренних дел по Республике Коми: «Самая важная цель этой программы – предупреждение правонарушений. Надеемся, что жители Корткероса уже ощутили, что камеры положительно влияют на сохранение правопорядка в райцентре».

Александр Хуциев, директор Коми филиала ПАО «Ростелеком»: «Корткеросский район – первый среди сельских муниципалитетов региона, реализовавший программу облачного видеонаблюдения на селе. Наши специалисты уже направили администрациям других районов и сельских поселений предложения по этому прогрессивному и наименее затратному решению проекта «Безопасный город». Его можно реализовать во многих населенных пунктах республики, где есть волоконно-оптическая сеть».

ИСТОЧНИК KP.RU

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