Под Воркутой в метель поезд застрял в снегу

Сегодня в социальных сетях Воркуты появилось видео застрявшего в снегу железнодорожного состава. Поезд занесло снегом на станции Мульда.

- Каждый год подобное происходит. Для жителей южных регионов может и в диковину такое, - прокомментировал Дмитрий Костоглотов видео застрявшего в снегу поезде, размещенное в группе "Привет! Сейчас в Воркуте!" в социальной сети "Вконтакте".

Поезд оказался в снежном плену 6 апреля. В этот день в Воркуте и ее окрестностях бушевали метели, принесенные скандинавскими циклонами. Бураны властвовали в городе целых два дня - 5 и 6 апреля. Уже на следующий день в столице Заполярья выглянуло солнце. Но вместе с ясной погодой в город пришли крепкие морозы. Ночью температура воздуха опускалась до -20С. И, судя по прогнозам синоптиков, весна за Полярный круг придет еще не скоро. А на следующей неделе цепочка циклонов принесет метели и пургу.

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