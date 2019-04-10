2019-04-10T14:25:11+03:00
Общество

Под Воркутой в метель поезд застрял в снегу

Синоптики прогнозируют очередную волну непогоды
Алиса КОЗЛОВА
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Метель станция Мульда.6 апреля была сильная метель, замело поезд

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Сегодня в социальных сетях Воркуты появилось видео застрявшего в снегу железнодорожного состава. Поезд занесло снегом на станции Мульда.

- Каждый год подобное происходит. Для жителей южных регионов может и в диковину такое, - прокомментировал Дмитрий Костоглотов видео застрявшего в снегу поезде, размещенное в группе "Привет! Сейчас в Воркуте!" в социальной сети "Вконтакте".

Поезд оказался в снежном плену 6 апреля. В этот день в Воркуте и ее окрестностях бушевали метели, принесенные скандинавскими циклонами. Бураны властвовали в городе целых два дня - 5 и 6 апреля. Уже на следующий день в столице Заполярья выглянуло солнце. Но вместе с ясной погодой в город пришли крепкие морозы. Ночью температура воздуха опускалась до -20С. И, судя по прогнозам синоптиков, весна за Полярный круг придет еще не скоро. А на следующей неделе цепочка циклонов принесет метели и пургу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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