Жители Сыктывкара, Ухты, Сосногорска и Инты получили квитанции с графой «корректировка по отоплению»

АО «Коми энергосбытовая компания», выступающая в качестве агента по начислениям за отопление и горячее водоснабжение от ПАО «Т Плюс», скорректировала объемы потребленного в 2018 году тепла, в соответствии с пунктом №42 (1) Постановления Правительства РФ № 354 от 6 мая 2011г. Счета с корректировкой получили жители 683 многоквартирных домов (МКД) республики.

Так, жителям Сыктывкара, Ухты, Сосногорска и Инты в течение 2018 года Коми энергосбытовая компания начисляла объемы тепла на основании среднемесячного объема потребления 2017 года. Разность между стоимостью тепловой энергии и фактически потребленной в 2018 году (по данным прибора учёта за 2018 год), и общим размером платы за отопление, начисленным в 2018 году (на основании среднемесячного потребления 2017 года) - это и есть сумма корректировки.

Если МКД по факту потреблялось больше тепла, чем начислялось в течение года, то корректировка пойдет «в плюс», неучтенные при начислении объемы необходимо будет оплатить. 297 МКД Коми получат такую корректировку. Если же, например, перед началом отопительного сезона были проведены мероприятия, влияющие на теплосбережение – заменены входные двери в подъезд, утеплены оконные проемы, отрегулирована внутридомовая система отопления, то вполне возможно жители такого дома увидят в квитанциях корректировку «в минус». Такие счета придут собственникам квартир 386 домов.

- Клиенты, получившие корректировку «в плюс», могут обратиться в компанию за предоставлением рассрочки. В этом случае житель не потеряет свои льготы, поскольку в органы соцзащиты будет передана информация о том, что заключено соглашение о реструктуризации долга. Написать заявление на реструктуризацию долга можно лично в любом из офисов компании, либо на ее сайте через раздел «Обратная связь». При наличии такого соглашения пени за просрочку оплаты начисляться не будут, - рассказала директор по продажам АО «Коми энергосбытовая компания» Лариса Головастикова.

Чтобы исключить выставление квитанций с корректировками, собственникам жилья достаточно на общем собрании выбрать порядок оплаты тепловой энергии по факту только в течение отопительного сезона. В таком случае жители дома будут ежемесячно оплачивать реальное потребление тепла. При этом нужно понимать, что общая оплата все равно не изменится. По факту будет оплачено все потребление, просто платить нужно будет не весь год, а только в отопительный сезон. В 2018 году решение о переходе на фактические расчеты приняли 117 МКД в Республике Коми.

Список МКД, которые получат квитанции с корректировкой за тепло.

Образец квитанции с корректировкой

квитанция

1.Фактические объемы тепловой энергии на отопление по общедомовому прибору учета теплоэнергии МКД в соответствующий период.

2.Oбъем тепловой энергии на отопление за март 2019 года, рассчитанный исходя из среднемесячного объема потребления за 2018 календарный год в соответствии с требованиями п.42.1 Правил № 354Фактические объемы тепловой энергии на отопление по общедомовому прибору учета теплоэнергии МКД в соответствующий период.

3. Сторнирование (отмена) первоначально начисленных объемов на отопление, отраженных в квитанциях за период с 1 января по 30 июня 2018 года (вкл.)

4.Корректировка за отопление в соответствии с требованиями п.42.1 Правил № 354 исходя из фактических объемов ОДПУ ТЭ за период с 1 января по 30 июня 2018 года (вкл.)

5. Сторнирование (отмена) первоначально начисленных объемов на отопление, отраженных в квитанциях за период с 1 июля по 31 декабря 2018 года (вкл.)

6.Корректировка за отопление в соответствии с требованиями п.42.1 Правил № 354 исходя из фактических объемов ОДПУ ТЭ за период с 1 июля по 31 декабря 2018 года (вкл.)

7.Сторнирование (отмена) первоначально начисленных объемов, отраженных в квитанциях за период с 1 января по 28 февраля 2019 года (вкл.)

8. Начисление размера платы за отопление исходя из среднемесячного объема потребления за 2018 календарный год за период с 1 января по 28 февраля 2019 года (вкл.)

9. Уведомление о ежегодной корректировке размера платы за коммунальную услугу по отоплению исходя из фактических объемов ресурса, зафиксированного ОДПУ за период

10. Уведомление о перерасчете среднемесячного объема потребления тепловой энергии на 2018 год в соответствии с требованиями п.42.1 Правил № 354