Откройте для себя фитнес заново

75 минут в неделю. Примерно 11 минут в день. Это обязательный минимум активности для укрепления сердечно-легочной системы, костно-мышечных тканей, снижения риска неинфекционных заболеваний и депрессии, по данным ВОЗ. Согласитесь, это совершенно реально! Но к фитнесу обращаются для решения и более конкретных задач: «Похудеть к лету, не хватает энергии, накопилась усталость, хочется выплеснуть негатив». И неважно, новичок вы или нет – «умное» начало тренировок для решения ваших персональных задач организуют в фитнес-клубе «Грани».

Фитнес по-новому

Сила, гибкость, выносливость, стройность, красота, здоровье – это все дает нам уверенность в себе и открывает перед нами долгую, насыщенную и счастливую жизнь. А «Грани» создает пространство, где люди, близкие по духу, идут вместе к своим целям.

Как начать этот путь? Проанализировав Customer Experiencе (клиентский опыт), специалисты Граней разработали продукт, который поможет каждому новому члену клуба начать новую жизнь уже сегодня.

Для этого, во-первых, тренер определяет стартовую позицию на основе биоэмпидансной диагностики анализа состава тканей тела, антропометрических измерений и ИМТ. Зафиксировав точку отсчета, легко отследить динамику изменений в будущем, а движение к цели станет измеримым, что не даст бросить начатое, не увидев результата.

Вторым шагом станет фитнес-тестирование, где вместе с тренером вы сделаете ряд упражнений, которые покажут уровень допустимых кардио-нагрузок, силовую подготовку, уровень гибкости и прочее. Если будет найдено «слабое звено», это обязательно найдет отражение в рекомендованном плане тренировок, чтобы ваше тело было максимально гармонично развито.

В-третьих, с учетом результатов первых двух исследований, ваших пожеланий, образа жизни и возможностей, вам будет составлен индивидуальной план тренировок на 30 дней. Это позволит максимально эффективно, быстро и безопасно добиться желаемых результатов и сохранить полученный результат.

Безграничные возможности

«Грани» – большой 3-этажный клуб с оборудованием Premium-класса, 25-метровым бассейном, сауной и хаммамом. В фитнес-клубе имеется зона боевых искусств, ринг, зона функционального тренинга Omnia-8, зона TRX, зал с уникальными для республики тренажерами Kinesis, сайкл-студия, студия йоги и пилатеса. Ежедневно здесь проходят разнообразные кардио, оздоровительные, функциональные и силовые тренировки для взрослых и детей. А с приходом тепла откроется для отдыха и тренировок эксплуатируемая летняя крыша с шезлонгами.

Здесь действует система «все включено» — по клубной карте доступны все услуги центра:

- посещение клуба без ограничений по количеству и продолжительности визитов;

- более 50 различных групповых направлений;

- тренажерный зал с новейшим оборудованием, кардиокинотеатр;

- бассейн, сауна и хаммам в каждой раздевалке;

- детский клуб и детская комната;

- вода, полотенца, wi-fi, сейфовая ячейка.

«Грани» дарит уверенность в себе и в своих силах каждому члену клуба!

Наш адрес: г.Сыктывкар, ул.Станционная,152.

тел. +7 8212 400-501

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https://ok.ru/granifitness