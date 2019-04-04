Ухтинская модель Оксана Самойлова вновь легла под нож хирурга

Ухтинская модель Оксана Самойлова снова сделала себе операцию. Правда, на этот раз успешная бизнесвумен исправила свое зрение. Об этом она рассказала своим подписчикам в Instagram.

- Идеальное зрение стоит всего, что происходит с тобой во время операции и после. Сейчас мне уже почти шикарно. Зрение 120% ,болей нет, присутствует небольшая туманность и небольшой расфокус вблизи. Ну и кровоподтеки на глазах на ближайшую пару недель, но у всех все индивидуально. Еще зависит от методики, которой делают операцию и, конечно, от вас самих и вашего организма, - объясняет последствия процедуры Оксана.

Жена рэпера Джигана подробно расписала весь механизм проведения операции по улучшению зрения. Сначала девушка пришла на консультацию к специалисту, который проверил здоровье ее глаз. После всех необходимых анализов ей назначили дату операции.

- Сразу скажу, что у меня зрение было -1. Это такое дебильное зрение, при котором вроде все видишь, но нихрена не видишь. Тебе вроде бы не нужны очки, но ты не можешь без них ездить за рулем, смотреть телек с кровати, прочитать улицу и номер дома из машины, не видишь ничего на концертах со второго ряда, не видишь, что показывает регулировщик, - призналась модель. - Я откладывала операцию, как могла. Три недели. Я вообще очень трусливая стала за последние годы, но в итоге взяла себя в руки.

Напомним, специалисты по пластической хирургии не первый год сравнивают сегодняшние фотографии Оксаны Самойловой и снимки десятилетней давности. Эксперты уверены, что девушка наверняка делала несколько операций по изменению своей внешности: пластику век, маммопластику, контурную пластику скул, губ.

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