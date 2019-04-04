«Положительная динамика прекратилась» Родные тяжелобольной сыктывкарки нуждаются в помощи благотворителей

Сыктывкарка Алена Цыпанова, которая после плановой операции стала инвалидом, завершила курс реабилитации в Санкт-Петербурге. 7 марта с помощью самолета санавиации Коми девушки транспортировали в Сыктывкар. К сожалению, положительная динамика прекратилась. Семье Алене снова нужна поддержка и помощь.

Мама Алены Светлана Николаева рассказала, что в декабре девушка никого не узнавала, но уже в начале года улыбалась родителям и понимала, что ей говорят. С возвращением на родину выздоровление застопорилось. Девушка не может сидеть, самостоятельно глотать и дышать, она заваливает голову и плохо выполняет команды.

- С помощью средств, которые перечислили неравнодушные, оплатили курс реабилитации в Санкт-Петербурге, купили электрическую кровать, противопролежневый матрас. Сейчас мы находимся дома - в Визинге. Я занимаюсь с Аленой лечебной физкультурой, но это очень тяжело, я не справляюсь, - сетует мама девушки.

Напомним, что 5 ноября прошлого года во время операции в городской больнице Эжвинского района Сыктывкара Алене ввели наркоз, который вызвал анафилактический шок. Наступила клиническая смерть, которая длилась 18 минут. Женщину реанимировали, сердце забилось, но часть мозга умерла. Алёна впала в длительную кому. Только врачам Российского научно-исследовательского нейрохирургического института имени профессора А. Л. Поленова, куда госпитализировали девушку в начале декабря, удалось вывести ее из комы. Так в одночасье молодая цветущая женщина и молодая мама стала инвалидом.

Алене нужен серьезный курс реабилитации, помощь логопеда и нейропсихолога, специализированная коляска, чтобы она могла сидеть. Все это потребует расходов. Сбор средств в помощь Алене Цыпановой, жизнь которой злополучная операция расколола на «до» и «после», продолжается. В специальной группе публикуют новости об Алёне и отчеты о поступивших средствах. Семья пострадавшей благодарна любой посильной помощи.

Реквизиты: держатель карты - мама Светлана Николаевна Цыпанова. No карты 2202 2002 3416 4687, No мобильного банка 8 904 220 95 38.

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