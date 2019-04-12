В бараке на окраине Сыктывкара в стене образовалась огромная дыра

Жильцы лесозаводского барака на ул.Зои Космодемьянской,30 боятся оставаться дома, ведь на днях в одной из квартир обрушилась стена, а точнее - печь, служившая перегородкой между кухней и коридором.

- Вечером мы слышали странный треск, но не придали этому значению. Обычно по весне наш дом ходуном ходит, поэтому очень часто можно услышать странные звуки - то треск, то скрип. А ночью в один миг проснулись, когда услышали громкий звук обрушения. Вся кухня была завалена кирпичами, одна кладка упала на пол стеной и чуть не сломала стол, - рассказ подробности аварии хозяин квартиры Виктор Иванов (фамилия изменена по его просьбе).

Рабочие вынесли кирпичи и рекомендовали не подходить к месту аварии.Фото: Алиса КОЗЛОВА

К счастью, во время аварии все семейство спало крепким сном и никто не пострадал. Утром рабочие обслуживающей организации вынесли кирпичи из кухни и установили деревянные опоры. Мастера объяснили хозяевам, что разрушилась печная кладка (изначально дом находился на печном отоплении). На месте обрушения установили две деревянные доски, но эти опоры сложно назвать надежными. Сейчас людям по-настоящему страшно оставаться дома - в любой момент может рухнуть верхняя часть печи. Тем более, что уже сейчас то и дело слышится пугающее потрескивание в стене.

В доме стены ходят ходуном.Фото: Алиса КОЗЛОВА

В доме проживают молодые семьи с детьми, а также престарелые старики. Половина квартир относится к муниципальному жилфонду, а остальные приватизированы. Естественно, продать квартиры в бараке просто не возможно. Такое жилье даже даром никто не возьмет! Тем более, что многострадальный дом разрушается последние 10 лет. Люди жалуются: в квартирах отходят косяки, а в стенах полным полно трещин, в которых кишат тараканы. Но и это еще не все - по весне здание регулярно подтапливают талые воды, обычно в это время года вода стоит в подъезде и даже проникает в квартиры. Галина Момчилска, хозяйка квартиры на первом этаже, давно привыкла к лужам в доме. Места скопления влаги она прикрывает пеленками, которые идеально впитывают воду.

Лужи в доме прикрываются впитывающими пеленкамиФото: Алиса КОЗЛОВА

- Мы много раз обращались в сыктывкарскую администрацию и в управляющую компанию - нам все заявляли: "Собирайте деньги на ремонт". А как мы их соберем? У нас жильцы все бедные, - недоумевает Галина Момчилска.

Парадокс ситуации заключается в том, что барак не считается ни ветхим, ни аварийным жилфондом. И жильцы деревяшки даже не могут рассчитывать на переезд по госпрограмме. В ближайшее время люди планируют отнести заявление в жилищную инспекцию, чтобы добиваться присвоения здания статуса аварийного.

Многострадальный барак соседствует с благополучной и благоустроенной пятиэтажкой. Такой вот контраст.Фото: Алиса КОЗЛОВА

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Деревяшки в столице пустят под снос: когда жители ветхих домов в Сыктывкаре справят новоселье?

«Комсомолка» узнала, что известно сейчас о проекте реконструкции Октябрьского проспекта (подробности).

"Пусть лучше дом снесут". Жильцы старых пятиэтажек в Сыктывкаре считают, что капитальный ремонт зданиям не поможе.

Люди мечтают, что дома №№69 и 61 по Октябрьскому проспекту сравняют в землей (подробности).