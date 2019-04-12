2019-04-12T14:54:01+03:00
Общество

В бараке на окраине Сыктывкара в стене образовалась огромная дыра

По словам жильцов, на кухне обрушилась печная кладка
Алиса КОЗЛОВА
Поделиться:
На месте дыры еще недавно была печь. Но буквально на днях она обрушилась. К счастью, никто не пострадал.На месте дыры еще недавно была печь. Но буквально на днях она обрушилась. К счастью, никто не пострадал.Фото: Алиса КОЗЛОВА
Изменить размер текста:

Жильцы лесозаводского барака на ул.Зои Космодемьянской,30 боятся оставаться дома, ведь на днях в одной из квартир обрушилась стена, а точнее - печь, служившая перегородкой между кухней и коридором.

- Вечером мы слышали странный треск, но не придали этому значению. Обычно по весне наш дом ходуном ходит, поэтому очень часто можно услышать странные звуки - то треск, то скрип. А ночью в один миг проснулись, когда услышали громкий звук обрушения. Вся кухня была завалена кирпичами, одна кладка упала на пол стеной и чуть не сломала стол, - рассказ подробности аварии хозяин квартиры Виктор Иванов (фамилия изменена по его просьбе).

Рабочие вынесли кирпичи и рекомендовали не подходить к месту аварии. Фото: Алиса КОЗЛОВА

Рабочие вынесли кирпичи и рекомендовали не подходить к месту аварии.Фото: Алиса КОЗЛОВА

К счастью, во время аварии все семейство спало крепким сном и никто не пострадал. Утром рабочие обслуживающей организации вынесли кирпичи из кухни и установили деревянные опоры. Мастера объяснили хозяевам, что разрушилась печная кладка (изначально дом находился на печном отоплении). На месте обрушения установили две деревянные доски, но эти опоры сложно назвать надежными. Сейчас людям по-настоящему страшно оставаться дома - в любой момент может рухнуть верхняя часть печи. Тем более, что уже сейчас то и дело слышится пугающее потрескивание в стене.

В доме стены ходят ходуном. Фото: Алиса КОЗЛОВА

В доме стены ходят ходуном.Фото: Алиса КОЗЛОВА

В доме проживают молодые семьи с детьми, а также престарелые старики. Половина квартир относится к муниципальному жилфонду, а остальные приватизированы. Естественно, продать квартиры в бараке просто не возможно. Такое жилье даже даром никто не возьмет! Тем более, что многострадальный дом разрушается последние 10 лет. Люди жалуются: в квартирах отходят косяки, а в стенах полным полно трещин, в которых кишат тараканы. Но и это еще не все - по весне здание регулярно подтапливают талые воды, обычно в это время года вода стоит в подъезде и даже проникает в квартиры. Галина Момчилска, хозяйка квартиры на первом этаже, давно привыкла к лужам в доме. Места скопления влаги она прикрывает пеленками, которые идеально впитывают воду.

Лужи в доме прикрываются впитывающими пеленками Фото: Алиса КОЗЛОВА

Лужи в доме прикрываются впитывающими пеленкамиФото: Алиса КОЗЛОВА

- Мы много раз обращались в сыктывкарскую администрацию и в управляющую компанию - нам все заявляли: "Собирайте деньги на ремонт". А как мы их соберем? У нас жильцы все бедные, - недоумевает Галина Момчилска.

Парадокс ситуации заключается в том, что барак не считается ни ветхим, ни аварийным жилфондом. И жильцы деревяшки даже не могут рассчитывать на переезд по госпрограмме. В ближайшее время люди планируют отнести заявление в жилищную инспекцию, чтобы добиваться присвоения здания статуса аварийного.

Многострадальный барак соседствует с благополучной и благоустроенной пятиэтажкой. Такой вот контраст. Фото: Алиса КОЗЛОВА

Многострадальный барак соседствует с благополучной и благоустроенной пятиэтажкой. Такой вот контраст.Фото: Алиса КОЗЛОВА

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Деревяшки в столице пустят под снос: когда жители ветхих домов в Сыктывкаре справят новоселье?

«Комсомолка» узнала, что известно сейчас о проекте реконструкции Октябрьского проспекта (подробности).

"Пусть лучше дом снесут". Жильцы старых пятиэтажек в Сыктывкаре считают, что капитальный ремонт зданиям не поможе.

Люди мечтают, что дома №№69 и 61 по Октябрьскому проспекту сравняют в землей (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Усть-Цилемском районе Николай Канев избран руководителем администрации
Полиция Сосногорска разыскивала похитителя 11 тортиков
В Ухте продавщица ювелирного магазина присвоила 190 тысяч рублей
В Печоре охотник застрелил лося
На выходных в Коми похолодает
В колодце на Кубани нашли труп уроженца Коми
В Коми растет заболеваемость ВИЧ, гепатитом и скарлатиной
Внимание: в центе Сыктывкара перекроют улицу
В Коми объявлен сезон охоты
100 волонтеров cо всего мира облагородят дорогу на Маньпупунер
В Инте 63-летний мужчина пытался зарезать бывшую подругу сердца
До "Сыктывкарса тулыс" остался один день
В Коми установлен виновный в гибели рабочего под ковшом экскаватора
Опубликованы эскизы реконструкции конно-спортивной школы под Сыктывкаром
Зарплата врачей и преподавателей вузов в Коми увеличилась до 90 тысяч рублей
В День космонавтики ГИБДД Ухты проведет массовую проверку
Сыктывкарские мужчины могут подзаработать на тушении пожаров
Европейский суд по правам человека присудил пять тысяч евро заключенной из Коми за перевозку в автозаке
Стало известно, когда в Сыктывкаре пройдет субботник
В Усогорске осужденный за избиение жены вновь взялся за старое
На сыктывкарских домах хотят повесить таблички с именами репрессированных
Стала известна предварительная программа празднования Дня Победы в Сыктывкаре