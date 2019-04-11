В Сыктывкарский горсуд пытались пронести муляж гранаты

В повседневных рабочих буднях Сыктывкарского городского суда однажды произошел инцидент, в связи с которым пришлось экстренно эвакуировать всех сотрудников инстанции, посетителей и подсудимых. Гражданин попытался пронести в здание муляж взрывного устройства. Об этом рассказали сегодня за пресс-конференции руководители горсуда.

Это произошло осенью прошлого года. Искусственную бомбу выявили судебные приставы, дежурившие у дверей здания. Сотрудники службы безопасности тут же включили сигнализацию, началась эвакуация людей. В оперативные сроки к суду прибыли спецслужбы, которые оцепили здание со всех сторон.

- Это был муляж в виде гранаты с кольцом. Саперы проверили подозрительный предмет с помощью металлоискателя и убедились, что он не представляет никакой опасности. После чего муляж отвезли на безопасное место и уничтожили, - рассказал подробности инцидента судья Виктор Зверев.

В продолжение темы Надежда Сарвилина, и.о. председателя Сыктывкарского горсуда, обратила внимание на слаженную работу конвоя в той ситуации.

- Очень хорошо сработало конвойное подразделение, поскольку спецконтингент - подозреваемые и подследственные - был эвакуирован быстрее всех. Даже быстрее, чем посетители, - отметила руководитель судебной инстанции.